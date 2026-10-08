Cierran carril de la México 15 por accidente cerca de Guayparime, en Guasave

Un cierre parcial de circulación se registra este jueves en la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de San José de Guayparime, Guasave, debido a un accidente vial.

La Guardia Nacional Carreteras informó que la afectación se encuentra cerca del kilómetro 150+400, en el tramo con dirección hacia Guasave, por lo que pidió a los automovilistas atender las indicaciones viales.

Por su parte, Protección Civil de Guasave informó que permanece cerrado el carril de norte a sur, en el tramo de Cuatro Caminos hacia Guayparime, a la altura de El Burrión y La Coca, hasta la entrada a Guayparime, donde se ubica el Rastro TIF.

De acuerdo con el comunicado municipal, en el sitio se realizan trabajos de seguridad relacionados con el trasvase de productos químicos, por lo que el carril contrario opera con doble circulación, un carril por cada sentido.

Recomendó circular con precaución por la zona.