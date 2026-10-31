$!Cierran filas Gobierno estatal y Ahome con la IP; priorizan agenda de seguridad y economía

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de articular un frente común entre la iniciativa privada y las autoridades locales y estatales, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, encabezaron una mesa de trabajo con representantes de los sectores empresarial, comercial e industrial del municipio. La reunión, desarrollada en el marco de una gira de trabajo de la mandataria para la entrega de apoyos a emprendedores locales, sirvió para evaluar el panorama económico de la zona norte y reforzar las estrategias en materia de seguridad pública.

Al respecto, Domínguez Nava enfatizó que la paz social representa la base indispensable para garantizar la certidumbre en las inversiones y el desarrollo social. “Consideramos muy importante que ustedes conozcan lo que estamos haciendo, y sabemos que Los Mochis y Ahome son lugares seguros. Agradecemos el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de las Fuerzas Armadas que todos los días hacen un gran esfuerzo, sin precedentes, para el bienestar de la patria y de Sinaloa”, expuso la Gobernadora, reconociendo el desempeño de los mandos federales para preservar la estabilidad en la región.

Por su parte, el Alcalde Antonio Menéndez evaluó el encuentro como una jornada fructífera de interlocución directa entre la sociedad organizada y el Gobierno del Estado. “Fue una reunión muy positiva, donde la Gobernadora escuchó atenta a los participantes, y les reafirmó el compromiso de trabajar juntos para avanzar al desarrollo, atendiendo la premisa de que se debe gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo”, aseveró. En la sesión, detalló, expuso la proyección de obras y proyectos estratégicos encaminados a consolidar el crecimiento del municipio. En encuentro con medios de comunicación, el Alcalde fue cuestionado sobre el anuncio de posibles manifestaciones por parte de productores agrícolas en las vialidades de la región para este martes.