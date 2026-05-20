Cifra de fosas clandestinas halladas en zona rural de Mocorito asciende a cinco

PERICOS, Mocorito._ El número de fosas clandestinas, en las que han encontrado prendas de vestir y restos humanos, ya subió a cinco, según informó el colectivo de personas que buscan a sus familiares, Sabuesos Guerreras.

Las activistas ubicaron este punto, en las inmediaciones del poblado de Pericos, entre tierras de cultivo, y este día se realizaron trabajos de rastreo.

El punto está en medio de las zonas de la sindicatura de Pericos, de camino a estación Retes, en el municipio de Mocorito.

Las labores de búsqueda se realizan en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, mientras que elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano mantienen resguardada el área donde se llevan a cabo las excavaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el mediodía no tenían un número de cuántos cuerpos podrían encontrarse sepultados en el sitio, debido a que los trabajos de búsqueda y procesamiento continúan por parte de peritos y agentes investigadores.

El colectivo de rastreadoras inició las búsquedas desde el martes, luego de recibir información sobre posibles puntos de inhumación clandestina en esa zona rural del municipio.

Durante las excavaciones se han localizado restos óseos y otros indicios que serán analizados por especialistas de la Fiscalía para determinar el número de víctimas y, en su momento, lograr su identificación.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de búsqueda, ya que no se descarta la localización de más fosas clandestinas en los alrededores.

Hasta las 16:00 horas de este miércoles, el número de fosas se elevó a cinco en el punto, pero no podrían dar un número determinado de cuerpos.