$!Ciudadanos y animalistas protestan durante el primer Informe de Gobierno de Menéndez

LOS MOCHIS._ Un grupo de manifestantes protestó en las inmediaciones del Teatro Ingenio de Los Mochis, este martes, mientras se llevaba a cabo el primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
El contingente de manifestantes se apostó en las inmediaciones del teatro, situado en la esquina de Antonio Rosales y Rosendo G. Castro, con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades locales.
Entre las principales demandas se encontraban la devolución de áreas verdes en el fraccionamiento San Fernando, ubicado por el bulevar Antonio Rosales y Agustina Ramírez; la clausura y destitución del director del Centro de Control Animal de Ahome; la reubicación de las casas del Bienestar en la Ampliación Praderas; así como mejoras en los servicios públicos y la transparencia en el uso de recursos municipales.
La presencia de los inconformes no obstaculizó de ninguna manera el acto protocolario del informe y el evento se desarrolló sin incidentes mayores, bajo un operativo de Seguridad Pública Municipal que resguardó los accesos al recinto.
Tras un tiempo de permanecer a las afueras del teatro, los manifestantes recibieron la promesa de atención de sus peticiones por parte del alcalde el próximo viernes, 31 de octubre, por lo que se retiraron del lugar a la espera de la próxima cita.