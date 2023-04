La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa clausuró una clínica privada en Los Mochis por incumplir con la norma oficial de salud NOM-016-SSA3-2012.

“Las condiciones de la clínica no son las más adecuadas, no sé cómo es que funcionaba y nosotros vamos a mantener la postura que es la de cuidar a los ciudadanos que es el no entrar a clínicas donde no se cuenta con la normativa”, aseveró el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

“Si ellos desean que se retiren los sellos de clausura, es muy fácil, hay que hacer las correcciones que se están pidiendo”.

El Comisionado de Coepriss, Randy Ross Álvarez, informó que detectaron diversas fallas que derivó en la suspensión; observaron que la clínica ya contaba con medida de seguridad en suspensión total del quirófano, así como de CEyE que es un área de esterilización, el área de urgencias y central de gases, además fajillas del 2020 como muestra que aún realizaban cirugías.

Las autoridades de salud aseguraron 140 cajas de medicamentos caducos de patente, así como muestras médicas, también encontraron muestras anatómica-patológicas en frascos etiquetados con fecha reciente, siendo aparentemente productos de legrados.

En diferentes áreas de la clínica detectaron plafones húmedos, sucios, con polvo acumulado, mostrando que la mayor parte del hospital está en mal estado.

Tras la inspección, suspendieron los trabajos y servicios de la clínica, y colocaron un sello en la puerta principal.