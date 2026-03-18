$!Clausurarán paso en el andador de El Maviri durante Semana Santa por daños en la estructura

LOS MOCHIS._ El andador de madera de la Playa El Maviri permanecerá sin reparaciones para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Ante las condiciones físicas de la estructura, las autoridades del municipio de Ahome limitarán el acceso a los usuarios para prevenir incidentes.
Arianna Carrera Ugarte, directora de Turismo en Ahome, informó que el Gobierno del Estado mantiene en análisis el proyecto técnico y financiero de la obra. Explicó que los estudios determinarán de manera definitiva si la instalación será rehabilitada, restaurada o retirada en su totalidad.
“Estamos conscientes que es un trabajo extenso, que es un trabajo exhaustivo. Nos da mucho gusto que nuestro Gobernador haya comentado en la ocasión anterior que tienen en su visión, en sus planes el poder restaurarlo, rehabilitarlo o en todo caso quitarlo”, indicó Carrera Ugarte.
Debido a los tiempos requeridos para estos procedimientos, la funcionaria descartó que los trabajos se ejecuten antes de las vacaciones. Por ello, la dependencia operará en coordinación con Protección Civil para acordonar la zona e impedir el paso de los visitantes a la plataforma.
“Lo que queremos y pretendemos es cuidar a todos los visitantes. En coordinación con Protección Civil, como les comentaba ahorita, vamos a determinar las acciones para que de una manera amigable, orgánica, podamos, de alguna forma, no permitir que las personas se suban o tengan acceso a estos puentes, porque pues queremos evitar un accidente”, mencionó la funcionaría.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio, Jesús Ernesto Tapia, indicó que la autoridad estatal no ha notificado avances oficiales sobre la presupuestación del proyecto. Detalló que, mientras se emite una resolución y para garantizar la seguridad en el lugar, el gobierno municipal procederá con la colocación de señalética restrictiva para demarcar los perímetros de riesgo.
“Se delimitará cada una de las áreas para prevenir la seguridad de los bañistas y de las gentes que estén visitándonos, y por supuesto preservar la seguridad primero”, mencionó Tapia Castro.