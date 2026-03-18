$!Clausurarán paso en el andador de El Maviri durante Semana Santa por daños en la estructura

LOS MOCHIS._ El andador de madera de la Playa El Maviri permanecerá sin reparaciones para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Ante las condiciones físicas de la estructura, las autoridades del municipio de Ahome limitarán el acceso a los usuarios para prevenir incidentes.

Arianna Carrera Ugarte, directora de Turismo en Ahome, informó que el Gobierno del Estado mantiene en análisis el proyecto técnico y financiero de la obra. Explicó que los estudios determinarán de manera definitiva si la instalación será rehabilitada, restaurada o retirada en su totalidad.

“Estamos conscientes que es un trabajo extenso, que es un trabajo exhaustivo. Nos da mucho gusto que nuestro Gobernador haya comentado en la ocasión anterior que tienen en su visión, en sus planes el poder restaurarlo, rehabilitarlo o en todo caso quitarlo”, indicó Carrera Ugarte.