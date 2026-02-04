$!Coepriss advierte sobre falsos inspectores en Los Mochis; reporta al comercio sobre extorsiones

LOS MOCHIS._ Ante la circulación de reportes en redes sociales que evidencian a individuos suplantando a la autoridad sanitaria, la Coordinación Zona Norte de la Coepriss lanzó una guía de seguridad para que empresarios y comerciantes “auditen” a quienes llegan a revisar sus negocios y eviten caer en estafas.

Radamés Vázquez Ruiz, titular de la dependencia en la región, confirmó que se han detectado intentos de suplantación donde personas con chalecos apócrifos buscan sorprender a los locatarios. Por ello, instó a perder el miedo y exigir la acreditación correcta antes de permitir el acceso.

“La alerta que tuvimos efectivamente fue de los negocios que estuvieron haciendo circular videos e incluso de imágenes del falso este verificador, si ustedes se fijan generalmente nosotros usamos este tipo de chalecos, los este los verificadores cada uno tiene su identificación donde aparecen un QR que ustedes lo pueden escanear y lo redirecciona a una página de Cofepris quiere decir que ellos están registrados”, explicó Vázquez Ruiz.

La dependencia informó que ya se estableció comunicación directa con las distintas cámaras empresariales de Ahome para boletinar estas prácticas. El objetivo es que la información baje a todos los agremiados y se cierre la puerta a los defraudadores, quienes aprovechan el desconocimiento de los protocolos para lucrar indebidamente.

“Hicimos un aviso a todas las Intercamarales para que estuvieran atentos y no fueran a caer en las extorsiones y también al consejo empresarial restaurantero (CER) bueno a todas las dependencias se les dio el aviso, y les hicimos ver cuál era la identificación de un verificador”, indico el funcionario.