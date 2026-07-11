$!Colapsa poste de la CFE y deja sin luz a vecinos del sector Centro de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un poste de madera perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colapsó sobre la vía pública, dejando sin energía eléctrica a los vecinos del sector Centro durante la mañana de este sábado 11 de julio.

El incidente tuvo lugar en el callejón Juan Carrasco, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Degollado y Zapata. Inicialmente, los cuerpos de emergencia recibieron un reporte ciudadano que alertaba sobre una estructura a punto de caer. En respuesta, elementos de Protección Civil de Ahome se movilizaron de inmediato al sitio, pero a su llegada confirmaron que el poste ya había cedido por completo.

Para evitar cualquier riesgo a la población, el personal de Protección Civil procedió a acordonar y resguardar el perímetro. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el siniestro no dejó personas lesionadas, resultando únicamente en daños materiales cuantificados en miles de pesos.

Ante la magnitud del incidente, fue necesaria la intervención urgente de las cuadrillas de la CFE. Para garantizar la seguridad durante las labores de remoción y sustitución de la estructura, los trabajadores de la paraestatal tuvieron que suspender el suministro eléctrico en la totalidad de ese tramo del callejón.