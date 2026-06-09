$!Colectivo ‘Aquí No’ bloquea el acceso a más de 3 mil trabajadores de GPO

TOPOLOBAMPO._ La construcción de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo registró una nueva interrupción durante la mañana de este martes; integrantes del colectivo ambientalista “AquíNo” bloquearon por completo los accesos al recinto, impidiendo el ingreso de empleados, contratistas y cadena de suministro. El cerco se instaló en punto de las 5:00 horas, logrando convocar a un grupo de activistas y opositores al proyecto industrial, quienes desde el pasado fin de semana mantienen presencia en las inmediaciones del lugar para manifestar su rechazo a la obra.

En respuesta a la paralización de las actividades, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (Proman GPO) emitió comunicado oficial donde advierte las graves consecuencias económicas de la manifestación.

De acuerdo con la compañía, el bloqueo atenta contra los derechos laborales de aproximadamente 3 mil personas que dependen directamente de las fases de edificación y operatividad del complejo. GPO subrayó que el impacto negativo no se limita a los obreros de la planta, sino que se extiende a una amplia red de proveedores, prestadores de servicios y comercios locales que nutren el desarrollo del proyecto, y un golpe directo al sustento de las familias obreras. “Esta acción afecta directamente el derecho al trabajo así como el bienestar y sustento de sus familias”, enfatizó la firma, destacando que el proyecto es un motor para el desarrollo económico tanto de Sinaloa como del País.

Frente a las protestas, Proman GPO instó a los manifestantes a conducirse con apego a la ley. La empresa reiteró que su política se basa en el diálogo y la apertura, por lo que solicitó de manera “respetuosa, pero firme” que cualquier queja o rechazo se dirima a través de las instituciones correspondientes, sin vulnerar los derechos de terceros ni el Estado de Derecho. Para contradecir los señalamientos de los opositores, la transnacional defendió la legalidad de su asentamiento en Topolobampo. GPO aseguró haber acreditado todos y cada uno de los estrictos procesos regulatorios exigidos por el Gobierno Mexicano. Asimismo, la compañía recordó que mantienen activos diversos programas para estrechar lazos con las comunidades aledañas, los cuales incluyen la capacitación laboral constante, los programas de desarrollo social y apoyos comunitarios, así como las iniciativas para el fortalecimiento de la economía local.