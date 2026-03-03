$!Colectivo convoca a la marcha del 8M y exigen justicia por 40 casos de violencia

LOS MOCHIS._ Con un llamado intergeneracional a niñas, adolescentes y adultas mayores para tomar las calles y romper el silencio, el colectivo feminista “Violetas Ingobernables” lanzó la convocatoria oficial para la marcha del próximo domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Yoselin Soto, integrante de la agrupación, detalló que la movilización tiene como objetivo central visibilizar la violencia sistémica que enfrentan las mujeres en el norte de Sinaloa. Destacó que, tras mesas de trabajo con el Vicefiscal Regional, se tiene el registro de un rezago preocupante en la impartición de justicia.
Según datos del colectivo, existen alrededor de 40 carpetas de investigación acumuladas en los últimos cinco años en Ahome, correspondientes a delitos de alto impacto como violencia agravada y tentativas de feminicidio, las cuales no han tenido resolución.
“Invitamos a niñas, mujeres, adolescentes, personas de la tercera edad, esto no tiene edad, que asistan a la marcha del 8M, no están solas, cada una de nosotras suma a visibilizar los problemas que tenemos”, expresó la activista.
La marcha está programada para iniciar a las 15:30 horas partiendo desde el Monumento a la Madre. El contingente recorrerá el bulevar Rosendo G. Castro hasta la calle Niños Héroes, para posteriormente tomar la calle Zaragoza y finalizar frente a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.
“También la participación artística es fundamental para nosotras... iniciamos en el Monumento a la Mujer, nos trasladaremos por todo el bulevar Rosendo G. Castro hasta Niños Héroes, nos regresaremos hasta la Zaragoza, hasta llegar a la Vicefiscalía”, detalló Soto sobre la logística del evento.
El colectivo informó que actualmente brinda acompañamiento y asesoría a cerca de 20 mujeres víctimas de violencia. Como parte de las actividades previas al 8M, invitaron a la ciudadanía a un taller de elaboración de carteles y pancartas, el cual se llevará a cabo este sábado 7 de marzo a las 16:00 horas, en el Monumento a la Madre.
Para mayor información o solicitar apoyo, el colectivo puso a disposición el número 6682-61-60-41 y sus redes sociales, reiterando que el espacio es seguro y busca la exigencia pacífica de derechos.