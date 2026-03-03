$!Colectivo convoca a la marcha del 8M y exigen justicia por 40 casos de violencia

LOS MOCHIS._ Con un llamado intergeneracional a niñas, adolescentes y adultas mayores para tomar las calles y romper el silencio, el colectivo feminista “Violetas Ingobernables” lanzó la convocatoria oficial para la marcha del próximo domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Yoselin Soto, integrante de la agrupación, detalló que la movilización tiene como objetivo central visibilizar la violencia sistémica que enfrentan las mujeres en el norte de Sinaloa. Destacó que, tras mesas de trabajo con el Vicefiscal Regional, se tiene el registro de un rezago preocupante en la impartición de justicia.

Según datos del colectivo, existen alrededor de 40 carpetas de investigación acumuladas en los últimos cinco años en Ahome, correspondientes a delitos de alto impacto como violencia agravada y tentativas de feminicidio, las cuales no han tenido resolución.

“Invitamos a niñas, mujeres, adolescentes, personas de la tercera edad, esto no tiene edad, que asistan a la marcha del 8M, no están solas, cada una de nosotras suma a visibilizar los problemas que tenemos”, expresó la activista.