$!Colectivo de policías toman instalaciones del Ayuntamiento de Ahome en reclamo de adeudos a viudas de policías

LOS MOCHIS._ Durante las primeras horas de este lunes 16 de febrero, las actividades administrativas y de atención al público en el Palacio Municipal de Ahome se encuentran paralizadas, luego de que el colectivo “Guerreros Azules” tomara las instalaciones impidiendo el ingreso de funcionarios y empleados.

El grupo, conformado por policías jubilados, pensionados y viudas de agentes caídos, arribó al recinto alrededor de las 07:00 horas, bloqueando los accesos principales y exigiendo el cumplimiento inmediato de pagos de pensiones rezagados.

Explicaron que la medida de presión obedece al incumplimiento de acuerdos por parte de la autoridad municipal.