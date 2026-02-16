$!Colectivo de policías toman instalaciones del Ayuntamiento de Ahome en reclamo de adeudos a viudas de policías

LOS MOCHIS._ Durante las primeras horas de este lunes 16 de febrero, las actividades administrativas y de atención al público en el Palacio Municipal de Ahome se encuentran paralizadas, luego de que el colectivo “Guerreros Azules” tomara las instalaciones impidiendo el ingreso de funcionarios y empleados.
El grupo, conformado por policías jubilados, pensionados y viudas de agentes caídos, arribó al recinto alrededor de las 07:00 horas, bloqueando los accesos principales y exigiendo el cumplimiento inmediato de pagos de pensiones rezagados.
Explicaron que la medida de presión obedece al incumplimiento de acuerdos por parte de la autoridad municipal.
Específicamente, reclaman el pago correspondiente a nueve viudas de policías, con un adeudo que se arrastra desde el año 2021.
Exponen que los montos pendientes varían por caso, oscilando entre los 300 mil y hasta el millón de pesos.
Señalan que aunque han negociado y llegado a acuerdos con el Gobierno Municipal, los pagos no han llegado.
Los manifestantes fueron tajantes al señalar que no liberarán las instalaciones del Ayuntamiento hasta ver reflejados los pagos, y advirtieron estar preparados para una jornada larga de protesta si el Alcalde no interviene directamente para dar una solución definitiva.
Debido a la toma, todas las dependencias ubicadas al interior del Palacio Municipal permanecen cerradas, sin posibilidad de realizar trámites ciudadanos.
Únicamente continúan operando aquellas oficinas municipales que cuentan con sedes alternas o externas al edificio central.