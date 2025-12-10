$!Comisariado del Ejido Mochis pide donantes para su hija, baleada durante asalto

LOS MOCHIS, Ahome._ La tranquilidad de la Sindicatura Central de Ahome se vio interrumpida por un violento asalto ocurrido la madrugada de este miércoles 10 de diciembre en el Ejido Mochis, donde una joven de 18 años resultó gravemente herida por impacto de bala. La víctima fue identificada como Melissa Guadalupe, quien permanece en estado crítico en un hospital privado de la ciudad, desatando una urgente petición de ayuda por parte de su padre, el comisariado municipal del Ejido Mochis, Henry Zayas Armenta.

El padre utilizó las redes sociales para compartir un video solicitando el apoyo ciudadano, confirmando que el ataque fue producto de un asalto en su comunidad. “Hoy la suma de los dolores de un padre me ha alcanzado a mí. Mi hija, Melissa Guadalupe, anoche fue víctima de un asalto en el Ejido Mochis y se encuentra en el Hospital Fátima en estado grave”, expresó Zayas Armenta visiblemente afectado.

En su mensaje, el comisariado hizo un llamado desesperado para cubrir las necesidades médicas de su hija, tanto económicas como la petición más urgente, que es la donación de sangre tipos O negativo (O−) y O positivo (O+). Los donadores que gusten apoyar deberán presentarse en el Hospital Fátima. Zayas Armenta también solicitó apoyo económico para solventar los gastos derivados de la atención médica especializada. “Les pido su colaboración a las personas para que me donen sangre O negativo u O positivo. Se los pido de todo corazón. La niña ahorita se encuentra en estado crítico y hago un llamado a toda la sociedad para que me ayude”, suplicó.