Como Síndico electo de Topolobampo, el activista Ulises Pinzón hace acuerdo de mesura con el Alcalde de Ahome

AHOME._ Al recibir su constancia como Síndico Municipal electo, el activista Joel Ulises Pinzón Vázquez señaló que hizo un acuerdo de mesura con el Alcalde Gerardo Vargas Landeros, a quien acusó de ser autor intelectual de amenazas directas de muerte en su contra.

“Tuvimos ya una pequeña charla con el Alcalde, y hay que tomar esto con la madurez política debida. Al final de cuentas, nuestros asuntos personales los tenemos que dejar lo más posible, dentro de lo que cabe, por un lado, porque nos debemos a la gente. Mientras nuestras diferencias estén ríspidas no va a existir una armonía de trabajo, entonces, ocupamos hablar, aclarar los temas”, comentó.

Ulises se impuso en el plebiscito por la sindicatura de Topolobampo, obteniendo casi el doble de votos que Herminio Balderrama, quien ya fue regidor por el PAN y ahora forma parte del grupo político de Vargas Landeros, además de ser promotor de la planta de amoniaco que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente pretende construir en la Bahía de Ohuira.

Precisamente, Ulises ha sido uno de los opositores más emblemáticos de ese proyecto petroquímico, como integrante del colectivo ‘Aquí no’.

“Hay un reglamento de síndicos que yo tengo que analizar y respetarlo, pero mi posición no cambia: todo lo que llegue a Topolobampo tiene que ser con respeto a las normas, a las leyes y a los reglamentos, y lo que no, que no se lleve a cabo”, sentenció.

En noviembre, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque hombres armados lo amenazaron para que desistiera de una manifestación en contra del proyecto de GPO, y señaló a Vargas Landeros como autor intelectual; incluso, se fue de Topolobampo por un par de meses como medida de seguridad.

Al respecto, aseguró que la carpeta de investigación 4817/2021 sigue abierta aunque ya aclaró ‘el asunto’ con el Alcalde, y se dijo confiado en que va a tener el respaldo del Gobierno Municipal para resolver las necesidades de la sindicatura.

Ulises negó que sus convicciones de lucha social hayan sucumbido, y rechazó que se haya ‘vendido’ al proyecto político de Vargas Landeros o al proyecto de la empresa GPO.

RECIBEN CONSTANCIA COMO SÍNDICOS MUNICIPALES

Los ciudadanos favorecidos en el plebiscito recibieron este viernes sus constancias como Síndicos Municipales electos, por parte de la Comisión de Gobernación del Cabildo.

A excepción de Ulises Pinzón en Topolobampo, en las otras seis sindicaturas se impusieron los candidatos ligados al grupo político del Alcalde Gerardo Vargas Landeros.

En la sindicatura Central se impuso María de Jesús Castro Acosta, quien fue su asistente desde sus tiempos como Diputado Federal y que acomodó como funcionaria en los gobiernos de Arturo Duarte y Álvaro Ruelas.

En la Villa de Ahome, el ex priista Santiago García Ruiz, que se la jugó con Vargas Landeros en la reciente contienda electoral, repetirá en el cargo que ostentó hace años. Como se reportó con Covid-19, su constancia la recibió su representante Bernardo Higuera.

En Higuera de Zaragoza se impuso José Ramón Urías Verduzco, ex dirigente del módulo de riego Mavari; en El Carrizo ganó Sandra Manuela Leyva Meza, esposa del ex regidor y ex dirigente campesino Víctor Sauceda; en San Miguel Zapotitlán fue elegida Karina Ernestina Valdez Rodrigo; y en El Guayabo eligieron a Rosario Armenta Ayala.

Los nuevos Síndicos entrarán en funciones el 1 de abril, y todos coincidieron en un llamado a la unidad.

El Alcalde Gerardo Vargas Landeros indicó que en el plebiscito se emitieron más de 17 mil votos, y consideró que ‘ganó la democracia’. Asimismo, exhortó a los Síndicos electos a llamar a la unidad no sólo en el discurso, sino con hechos, y los retó a ganarse el respeto de quienes fueron sus contrincantes en el ejercicio.