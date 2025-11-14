Comprará Ayuntamiento de Ahome seis camiones vactor para atender problemas de drenaje y sistemas colapsados

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante los constantes reportes de drenajes tapados y redes colapsadas, el presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, anunció que se comprarán seis camiones tipo vactor, para la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

Lo anterior tras la aprobación del recurso por parte del Cabildo de Ahome, este viernes.

“Ocupamos este tipo de herramientas, para atender las solicitudes de la población y, en este caso, los vehículos que vamos a adquirir nos ayudarán sobremanera a destapar las redes colapsadas en beneficio de la ciudadanía”, declaró.

Menéndez De Llano Bermúdez agradeció el apoyo unánime de los regidores, calificando la compra como parte de un “plan emergente” para una problemática prioritaria.

“Los vactor son la mejor manera de hacerlo posible. Es nuestra obligación como autoridad atender esta problemática, y con el apoyo del Cabildo en esta acción, será posible avanzar, muchas gracias a mis compañeros ediles por ser parte de este plan emergente”, puntualizó.



Avances en bulevar Centenario

En cuanto a la situación del socavón en el Bulevar Centenario, detalló que los trabajos de reparación presentan un avance significativo, superando ya el 50 por ciento.

Precisó que el compromiso del Ayuntamiento es reabrir la circulación en esta importante rúa antes de las festividades navideñas y de fin de año.

“El plan es terminar en diciembre. Le agradezco a la ciudadanía su comprensión ante esta inesperada emergencia, y les ratifico el compromiso de que estamos vigilantes de que sea una obra de la mejor calidad, para que perdure muchos años más”, aseguró.

El Presidente Municipal vinculó estas acciones con la recaudación de impuestos, señalando que la compra de los vactors serán posibles gracias a los contribuyentes.

En ese sentido, invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos que tendrá el Municipio por el Buen Fin, del 10 al 29 de noviembre, asegurando que esto se reflejará en más obras y servicios.