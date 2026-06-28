Comunidades y activistas mantienen rechazo contra planta de amoníaco en Bahía de Ohuira

Por Verónica Santamaría

La planta de amoníaco de la empresa Proman Gas y Petroquímica de Occidente fue clausurada el 15 de junio de manera simbólica por el pueblo Mayo-Yoreme, vecinos de la Bahía de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, e integrantes del colectivo ¡Aquí No!, por la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para frenar dicho megaproyecto. Todo inició cuando los pueblos Mayo-Yoreme, pescadores y activistas en el colectivo ¡Aquí No!, instalaron un plantón pácifico permanente frente a la terminal de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Topolobampo, Sinaloa, en rechazo de la planta de amoníaco que pone en riesgo la seguridad, salud y equilibrio ecológico de sus territorios. Días después, la concentración se dirigió a la entrada de la fábrica que construye la empresa Proman GPO, como resultado de la falta de respuesta por parte de las autoridades ambientales. Sin embargo, pese a rumores de impedir el ingreso de trabajadores, vehículos y transporte en general, Melina Sandoval del colectivo ¡Aquí No! desmintió en redes sociales que los manifestantes estén negando el acceso a la entrada de la planta. “Nuestra solidaridad está con los trabajadores. Queremos ser muy claros: nuestro movimiento respeta profundamente el derecho al trabajo digno. El enemigo nunca ha sido, ni será, el obrero que busca el sustento de su hogar. El único responsable de la actual pausa laboral es la propia empresa extranjera, por empeñarse en imponer un proyecto ilegal en una zona protegida”, escribió Melina Sandoval en Facebook tras realizar una transmisión en vivo que muestra la situación que se vive en el campamento pacífico.

En Topolobampo, pescadores y activistas mantuvieron protestas contra el megaproyecto por riesgos ambientales. ( )

Respecto a los rumores en los que se intenta culpar al colectivo ¡Aquí No! de afectar a los empleados con supuestos cierres para ingresar a la planta, la activista exigió a la empresa asumir su responsabilidad económica con el personal. “Paguen los sueldos íntegros de su personal, en lugar de usarlos como escudo político. Las puertas están abiertas pero la empresa los bloquea”, escribió la activista en Facebook.

El arribo de equipo avivó las manifestaciones Las manifestaciones de las comunidades de Topolobampo y la Bahía de Ohuira, de Ahome, Sinaloa, se avivaron por el arribo de equipo para las obras de la planta de amoníaco el 30 de mayo. En ese momento comunidades y activistas usaron las redes sociales para denunciar la falta de información de las maniobras que se realizaron en la zona y que provocaron afectaciones como cortes en el suministro de luz. Ante los hechos, cientos de personas tomaron las calles y salieron a manifestarse con pancartas y en sus autos para defender el territorio. En el mar los pescadores también se manifestaron desde las pangas exigiendo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Semarnat la clausura y cancelación de la planta de amoníaco de la empresa Proman GPO.

Las protestas llegan a la Ciudad de México y Berlín Las protestas no solo han ocurrido en la Bahía de Ohuira y Topolobampo con habitantes, colectivos y activistas; el reclamo de la sociedad también llegó a la Ciudad de México y a Berlín, Alemania. En la capital del país, jóvenes, activistas, colectivos y figuras públicas como Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacvba, se concentraron el 4 de junio en la embajada de Alemania, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Las protestas contra la planta llegaron a Ciudad de México y Berlín, con exigencias de cancelación. ( )

“Venimos a nombre de la Bahía de Ohuira, de Topolobampo, de Los Mochis, de Sinaloa, del Golfo de California y de un país que está cansado de perder sus espacios, su naturaleza, sus modos de vida, sus costas, sus ballenas”, señaló el colectivo ¡Aquí No! en un comunicado. Colectivos, activistas y juventudes consignaron frente a la embajada alemana que no permitirán que la planta de amoníaco avance y les arrebate la bahía y la vida. Para el sábado 13 de junio, a las 4:00 p.m., en Berlín, Alemania, un grupo de manifestantes —en su mayoría de nacionalidad mexicana— se concentró con ofrendas, carteles y la tradicional “Danza del venado”, en la Potsdamer Platz, un concurrido espacio público, con el fin de exigir al gobierno alemán un alto a la planta de amoníaco que construye la empresa Proman GPO en la Bahía de Ohuira, cerca del puerto de Topolobampo, Sinaloa. Silvana Almaraz Reyes, de “México vía Berlín”, dijo en entrevista para Animal Político que la protesta llegó a esa ciudad porque existe una comunidad mexicana muy conectada con lo que ocurre en el País. “En los últimos días este tema ha estado muy presente entre quienes vivimos en Alemania. Hemos seguido de cerca las movilizaciones y existe una preocupación genuina por las consecuencias que este proyecto puede tener para las comunidades Mayo-Yoreme. También hay un sentimiento de impotencia e indignación al ver que empresas y capital del país en el que ahora vivimos están involucrados en este proyecto”, dijo. Las manifestaciones pacíficas en Topolobampo no cesan. Al cierre de esta nota, se contabilizaron 21 días de protesta en rechazo a la planta de amoníaco, pese a la visita de la Secretaría de Medio Ambiente con la promesa de mantener las mesas de diálogo para revisar la información, estudios, observaciones y propuestas que presenten las comunidades y especialistas. Por su parte, la Profepa realizará una inspección actualizada para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

La campaña “Salvemos la Bahía de Ohuira” superó el millón de firmas contra el proyecto. ( )