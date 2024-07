A través de llamadas telefónicas se ha intentado extorsionar a la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte, informó su director, Natanael Téllez Ibarra.

Explicó que en las llamadas los extorsionadores se presentan como personal de instituciones de Gobierno y proceden a solicitar dinero para entregar supuestos paquetes para el Presidente Municipal e incluso para Secretaría de la Defensa Nacional.

“Hemos recibido unas llamadas con intentos de extorsiones donde nos informan, pues, hace unos días, pues nos dijeron que le están mandando un paquete al Presidente Municipal, pero que ocupaban un depósito para entregar ese paquete. Es ilógico porque aquí no manejamos recursos y aquí no llega la paquetería tampoco del Ayuntamiento, anteriormente también nos ha marcado por parte de la Sedena que también habían mandado este unos paquetes para unas capacitaciones y que también le pedían dinero al que está en el radio operador”.

Detalló que en otra ocasión marcaron fingiendo ser personal del 89 Batallón de Infantería para pedir dinero para gasolina de algunas patrullas sin embargo le extrañó el motivo y decidió verificar con el comandante.

”No puede ser eso cierto, yo tengo contacto estoy en la mesa de seguridad tengo los contactos del coronel Carrera Sámano a la mano que es el comandante del 89 Batallón no creo que esta situación esté pasando por parte del 89 lo más seguro que nos están extorsionando”.

Señaló que esta situación ha ocurrido cerca de cinco veces desde la primera llamada hace un año y medio, no obstante, precisó, ningún acto de extorsión ha podido concretarse.

“Yo creo un año y medio que nos hicieron la primer llamada intentando extorsionar y ha habido unas cuatro o cinco llamadas más, pero pues no se han concretado porque pues ya los tres ya los muchachos que están en el radio operador, ya sabe que no nomás es para pura llamada de emergencia, nosotros atendemos llamadas de emergencias, no acudimos ninguna ningún pago ninguna solicitud.”

“No se ha concretado ¿por qué? porque hemos estado constantes en las páginas del de no caer en los juegos de la gente que está extorsionando los modus operandi, van cada tanto tiempo se van transformando una serie de formas de cómo estar extorsionando a la gente”.

Mencionó que a través de redes sociales han vislumbrado un aumento de quejas por intentos de extorsión a particulares, pese a ello, no existen denuncias formales.

“Han marcado a mucha gente, han querido extorsionar. Yo creo que se está dando mucho ahorita, pues en la parte norte de Sinaloa pues está dando ese tipo se seguir extorsionando y pues lo más preocupante, pues sabemos que hay cifras negras que las que la gente pues no reporta”.

“Hasta ahorita formal no hay ninguna denuncia, ni de particulares ni por parte de nosotros, (...) yo pienso que si es reiterativo este a lo mejor sí (podrían denunciar), lo que vamos a tratar, estamos trabajando pasándole los contactos a la policía de investigación, la Policía Ministerial nada más para que ellos vayan tomando cartas en el asunto, pero una denuncia formal hasta ahorita no, pues no se ha concretado nada con parte de nosotros”.

Precisó que para evitar estos actos también ha solicitado a los radio operadores contactarse con él mismo para verificar la veracidad de la llamada.

“Pues lo bueno que el radio operador yo todo el tiempo he dicho que se contacte inmediatamente conmigo para hacer yo la llamada correspondiente”.