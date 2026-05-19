Con plantación de 200 árboles, SEBIDES fortalece áreas verdes en Mocorito

Mocorito, Sinaloa, 19 de mayo de 2026. Con el objetivo de seguir construyendo un Sinaloa más verde y sustentable, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, encabezada por Omar López Campos, realizó este martes una jornada de arborización en el municipio de Mocorito, donde se plantaron 200 árboles en el Parque La Alameda.

La actividad fue encabezada por el Subsecretario de Desarrollo Sustentable, Javier Francisco Barrón Aguayo, quien estuvo acompañado por el Presidente Municipal de Mocorito, Enrique Parra Melecio, así como por ciudadanos, voluntarios y funcionarios que se sumaron a esta iniciativa ambiental.

“Hoy Mocorito se pinta de verde con esta jornada de arborización. Cada árbol que sembramos representa vida, sombra y un mejor futuro para las familias que disfrutan de este espacio”, expresó Barrón Aguayo.

Durante la jornada se sembraron especies regionales y naturalizadas como ceibas, huanacaxtles y almendros, árboles que contribuirán a fortalecer las áreas verdes, generar más sombra y mejorar el entorno ambiental para las familias que diariamente visitan este espacio público.

Asimismo, el alcalde Enrique Parra Melecio destacó la importancia de sumar esfuerzos para conservar y ampliar las áreas verdes del municipio, señalando que este tipo de actividades fortalecen el bienestar y la convivencia de las familias mocoritenses.

La jornada formó parte del programa “Arborización Masiva en Municipios”, impulsado por la secretaría para promover la conciencia ambiental y fomentar el cuidado de la naturaleza en todo el estado.

Con acciones como esta, Sinaloa reafirma su compromiso de continuar trabajando por un Sinaloa más sustentable, impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias y contribuyan al cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones.