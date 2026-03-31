Concluyen carretera hacia el puente Bellavista en Guasave previo a Semana Santa

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado informó que ya se encuentra terminada la carretera que conecta con el puente Bellavista, en el municipio de Guasave, una obra estratégica que mejorará la movilidad hacia uno de los destinos turísticos más concurridos durante Semana Santa.

El titular de la dependencia, Raúl Montero Zamudio, dio a conocer que este tramo carretero, construido con carpeta asfáltica, está listo para su uso inmediato, lo que permitirá agilizar el flujo vehicular hacia la playa de Bellavista en los próximos días.

El funcionario detalló que la vialidad cuenta con una extensión aproximada de dos kilómetros y forma parte del proyecto integral del puente Las Glorias–Boca del Río–Bellavista. Subrayó que esta infraestructura impactará positivamente a más de 250 mil turistas que suelen visitar esta zona durante el periodo vacacional.

Asimismo, explicó que el tramo construido llega hasta el punto de conexión con el puente, obra que en su conjunto representa una inversión cercana a los 249 millones de pesos.

En cuanto al avance del puente Bellavista–Boca del Río, Montero Zamudio indicó que los trabajos continúan de manera significativa, particularmente en la perforación de pilas, donde en al menos tres de ellas ya se alcanzaron condiciones óptimas de profundidad y resistencia para iniciar la siguiente etapa de construcción.

El secretario agregó que, por instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya, también se han rehabilitado las carreteras que conducen a 69 destinos turísticos en todo el estado, con el objetivo de garantizar traslados más seguros y eficientes para los visitantes.

Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado mantiene en proceso la licitación para la rehabilitación de la autopista Benito Juárez, mientras que el Gobierno Federal ya trabaja en la mejora de la carretera México 15, donde se atienden 144 kilómetros mediante labores de bacheo y posterior reencarpetado.