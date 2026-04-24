Condena Transition Industries vandalismo en acto simbólico de primera piedra de Pacífico Mexinol en Topolobampo

LOS MOCHIS._ La empresa Transition Industries condenó los hechos de vandalismo que obligaron a suspender la ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra de la planta Pacífico Mexinol, en Topolobampo.

En un comunicado difundido por la empresa, expuso que el desarrollo de la planta de Pacífico Mexinol en Sinaloa está alineado con los más altos estándares internacionales.

El proyecto, asentó, integró trabajo de campo, diálogo con comunidades locales e incorporación de insumos sociales en su evolución.

“Es por eso que nos sentimos profundamente agraviados de que en la ceremonia simbólica de colocación de primera piedra un grupo de manifestantes mediante actos violentos, interceptaron la carpa en la que nos encontrábamos y cometiera actos vandálicos que dañaron mobiliario y equipo de un proveedor local; una PYME sinaloense seleccionada por su calidad pero también por apegarnos al proyecto de optar siempre que se pueda por proveeduría del Estado”, asentó.

Es relevante recordar, dijo, que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT se realizaron consultas con los pobladores, no fue como validación posterior, sino como parte del proceso de definición.

Destacó que ante ello, se tradujo en decisiones específicas como el ajuste en la ubicación de la planta para proteger a La Bahía de Ohuira, la incorporación de soluciones que no compiten por recursos locales, y la definición de esquemas operativos diseñados a partir del entorno social; en otras palabras, el territorio se incorporó al proyecto.

Por lo cual, añadió, resulta indeseable la difusión de información falsa respecto a que se afectará la Bahía.

“Indigna la conducta facciosa y agresiva de quienes quieren ignorar que Mexinol estructuró procesos de interacción continua desde etapas tempranas, incluyendo mecanismos de consulta, seguimiento y atención de inquietudes accesibles para las comunidades; esta información se puede consultar en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sus apéndices y en la ESIA, las cuales se encuentran disponibles en la página web de la compañía, https://pacifico-mexinol.com/es/ultimas-noticias/”, señaló.

No hay valor en buscar la destrucción de 6 mil empleos en la etapa de construcción y 450 en la fase operativa, expuso.

Y recordó que instituciones como la Universidad Autónoma Indígena de México ha reconocido que el proyecto incluso impulsa iniciativas orientadas a preservar la identidad cultural de la región.