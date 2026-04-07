Condicionan campesinos retiro en casetas al pago total de apoyos

LOS MOCHIS._ Los productores agrícolas de Sinaloa mantendrán la toma de las casetas de peaje con paso libre, y se niegan a levantar la protesta hasta que los apoyos federales pendientes se vean reflejados en sus cuentas bancarias.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, confirmó que aunque existe diálogo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), las bases exigen hechos concretos antes de trasladarse a la mesa de diálogo prometida en la Ciudad de México.

En entrevista, el líder agrícola explicó que actualmente se encuentra recorriendo las casetas para consensuar con los manifestantes, quienes se mantienen firmes en su postura.

“La gente exige que antes de levantarnos necesitamos ver los apoyos en las cuentas de los productores, de otra manera no aceptan que nos levantemos de los paros”, comentó Valdez Armentia.

El dirigente aclaró que de momento no habrá bloqueos carreteros totales, sino que darán tregua a las autoridades para que realicen la dispersión del apoyo de 750 pesos a los productores que aún faltan. Sin embargo, advirtió que si el pago no se concreta, procederán a cerrar las vías en los próximos días.

“Los vamos a mantener con carreteras abiertas. Pero obviamente si esta condición no se cumple, los próximos días, que no va a ser mañana, eso sí te lo aseguro porque estamos dando todavía tregua, vamos a cerrar. Si no hay el acuerdo de que de una vez se paguen los apoyos de los 750 a los productores que les hacen falta esos apoyos, vamos a seguir en las manifestaciones”, sentenció.

A pesar de que, existe una orden presidencial para liberar los recursos, señaló que hasta el momento los productores no han reportado depósitos y criticó fuertemente la burocracia de los funcionarios de SADER frente a la urgencia del sector.

“Ya sabemos que en SADER tenemos ahí funcionarios muy burocráticos. La burocracia, a fin de cuentas, como tienen el cheque, pues les vale poco que los campesinos tengamos 3 años esperando para esos apoyos, y a ellos un día pues no es nada, pero para nosotros significa mucho”, expresó.

Por otra parte, el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa reprobó enérgicamente las acciones de represión que sufrieron sus colegas productores agrícolas en el estado de Tlaxcala, señalando directamente a la gobernadora de dicha entidad por ordenar dichas agresiones.

“Fue la gobernadora la que operó esa represión. La reprobamos, contundentemente reprobamos que hayan sido agredidos nuestros compañeros y finalmente fueron dos los detenidos, que hoy a cosa de las 10 de la mañana fueron liberados”, informó Valdez Armentia.

El líder atribuyó la liberación de los detenidos a la fuerte presión mediática ejercida e hizo un llamado al Gobierno Federal. El movimiento reprueba las agresiones a campesinos en Tlaxcala y exige intervención federal. Exigiendo que se tomen cartas en el asunto para evitar que estos hechos se repitan y buscar el descrédito de la mandataria estatal que dio la orden.

El líder campesino manifestó que las casetas de peaje continuarán con paso libre (sin cobro) hasta nuevo aviso y bajo la condición de la exigencia del pago pendiente de 750 pesos para los productores que aún están pendientes y mientras no se vea reflejado en sus cuentas bancarias el plantón seguirá.

Valdez Armentia advirtió que habrá cierre total de carreteras en los próximos días si la SADER no cumple con los pagos.