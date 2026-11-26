LOS MOCHIS._ El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome, Iván Gálvez, ratificó que continuará al frente de la dependencia tras conversar con el Presidente Municipal, Antonio Menéndez, y rechazó que su trayectoria en el Ayuntamiento deba verse afectada por la situación personal de su hermano, con quien aseguró no tener comunicación desde hace años.

En entrevista luego de varios días sin pronunciarse públicamente, fijó su postura ante los cuestionamientos recientes y subrayó que cada persona responde de manera individual por sus actos.

“A mí no se me puede juzgar por la situación de mi hermano”, expresó Gálvez, al señalar que desconoce a qué actividades se dedica actualmente su familiar.

Aunque reconoció que dentro de las familias pueden existir integrantes con conductas distintas, enfatizó que él ha construido su propio camino mediante el estudio, el trabajo y su desempeño en la función pública.

Respecto a su ausencia mediática de los últimos días, negó haber evadido a los reporteros y explicó que no había emitido declaraciones porque ningún medio lo había buscado.

“Yo nunca he estado oculto ni escondido”, sostuvo, al reiterar su disposición para atender los asuntos de la dependencia a su cargo.

Gálvez Meza presentó un informe sobre las labores recientes de limpieza ejecutadas por cuadrillas municipales en 17 parques de Ahome, que suman una superficie total de 115 mil 850 metros cuadrados.

Entre los espacios con mayor área atendida destacan el parque El Diamante, ubicado en el sector de Río Presidio y Cuarzo, con 21 mil 600 metros cuadrados; Álamos Country, con 12 mil metros cuadrados; y dos registros en Viñedos Plus, de 11 mil metros cuadrados cada uno.

El reporte también contempla trabajos en Santa Teresa, con 9 mil 900 metros cuadrados, y Nuevo Siglo, con 7 mil 200 metros cuadrados, además de intervenciones en Mochicahui, Bugambilias, Prados del Valle y Villa de Cortez.

En materia de vialidades, el documento detalla acciones en 15 registros de bulevares y espacios lineales que acumulan 31 mil 300 metros lineales de limpieza.

Las labores abarcaron la carretera Los Mochis-Topolobampo y los bulevares Río Fuerte, Zacarías Ochoa, Justicia Social, Código Agrario, Rosendo G. Castro, Labastida Ochoa, Álvaro Obregón, Santos Degollado, Pedro Anaya, Canuto Ibarra y Agustina Ramírez.

El director de Servicios Públicos adelantó que en una etapa posterior informará sobre otras tareas de la dependencia, entre ellas los preparativos relacionados con el pino navideño, mientras mantiene su enfoque en las responsabilidades operativas dentro del Ayuntamiento de Ahome.