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Productores

Conforman frente común en norte de Sinaloa para blindar producción avícola y ganadera contra enfermedades zoonóticas

Gobierno del Estado, Ayuntamiento y productores pactan reforzar protocolos de bioseguridad para prevenir brotes de influenza aviar, tuberculosis y brucelosis en la región
Noé Ruiz |
22/09/2026 14:32
22/09/2026 14:32

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de proteger tanto la economía regional como la salud pública, autoridades estatales, municipales y el sector agropecuario conformaron una alianza estratégica en Ahome para prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas y mantener el estatus sanitario en el norte de Sinaloa.

Durante un encuentro interinstitucional celebrado en el Palacio Municipal, los sectores gubernamental y productivo acordaron estrechar la vigilancia epidemiológica y la bioseguridad.

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La prioridad del acuerdo es proteger el mercado y a los consumidores, con un énfasis particular en la cadena de producción avícola huevo, gallina y pollo, además de mantener a raya padecimientos de alto riesgo como la tuberculosis, brucelosis, rabia e influenza aviar.

Alfredo Valdez Zazueta, Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Sinaloa, destacó que este modelo de prevención conjunta es la principal herramienta para anticiparse a cualquier contingencia.

“Sin duda es muy productivo este ejercicio y nos va a permitir trabajar con mayor éxito a futuro, garantizando el estatus sanitario para la población. El éxito depende de continuar trabajando en equipo entre gobierno, productores y sociedad”, subrayó.

el Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Cutberto Ríos Beltrán quien encabezó la mesa en representación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, agradeció la confianza del gremio ganadero y avícola para establecer a Los Mochis como el centro de estas operaciones sanitarias.

Ríos Beltrán reiteró que la instrucción de la presidencia es mantener una política de puertas abiertas y colaboración total.

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Para garantizar que los acuerdos trasciendan la mesa de diálogo, el Gobierno de Ahome formalizó la designación de enlaces operativos.

María Isabel Astorga Soto, directora de Salud Municipal, y Arnoldo Villaseñor Pacheco, director de Ganadería de la Secretaría de Economía, serán los responsables de dar seguimiento a las normativas aplicadas en las granjas y de coordinar las próximas reuniones de evaluación.

El cerco sanitario diseñado en esta sesión contará con el despliegue y la supervisión de un amplio bloque de dependencias, integrando esfuerzos de la Jurisdicción Sanitaria, Coepriss, Sedeco, las juntas fitosanitarias, asociaciones de agricultores y ganaderos, y el respaldo operativo de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

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