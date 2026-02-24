$!Conmemoran con desfile el Día de la Bandera en Ahome

LOS MOCHIS._ El municipio de Ahome conmemoró este 24 de febrero el Día de la Bandera mediante una serie de actos protocolarios que incluyeron desde los tradicionales honores hasta un desfile por el Centro de la ciudad, marcando un despliegue de civismo y orgullo nacional. La jornada conmemorativa arrancó a primera hora en la Plaza Cívica Constitución del Palacio Municipal.

Donde, el Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez lideró el izamiento del lábaro patrio. Posteriormente, la comitiva de autoridades civiles y militares se trasladó hacia el Monumento a la Bandera ubicado a un costado de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte para dar continuidad a la ceremonia oficial.

El discurso alusivo a la fecha estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Educación en el Cabildo de Ahome, María Esther Robles Soto, quien reflexionó sobre el peso histórico del tricolor. “Hoy, 24 de febrero, nos reunimos para rendir homenaje a uno de los símbolos más sagrados de nuestra identidad nacional, nuestra bandera de México. Un estandarte que ha ondeado con orgullo a lo largo de la historia, siendo testigo de luchas, sacrificios y conquistas que han forjado el México que hoy tenemos”, pronunció la regidora.

Uno de los momentos más solemnes de la mañana fue la ceremonia de incineración, un protocolo de respeto militar mediante el cual se despiden y reducen a cenizas las banderas que han sufrido deterioro por el paso del tiempo para dar paso a la renovación del lábaro patrio. En el mismo evento, el Presidente Municipal y los mandos castrenses tomaron protesta y entregaron nuevas enseñas nacionales a las escoltas representativas de diversas instituciones educativas, abarcando desde el nivel preescolar hasta el universitario. Para culminar los festejos, las autoridades se trasladaron hacia el Parque Carranza para presenciar el inicio del tradicional desfile conmemorativo.