$!Conmemoran el Día de la Bandera con izamiento en la explanada de Palacio Municipal en Ahome

El acto solemne celebrado este 24 de febrero fue presidido por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien fue el encargado de izar el lábaro patrio en lo alto del asta, acompañado por funcionarios de su gabinete, elementos de seguridad y ciudadanos que se dieron cita para rendir honores.

LOS MOCHIS._ Para honrar el símbolo que da identidad, unidad y representación a cada uno de los mexicanos, autoridades locales llevaron a cabo el tradicional acto cívico de izamiento de bandera en la explanada del Palacio Municipal, en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera.

Durante la ceremonia, se recordó el valor histórico y cívico de esta fecha, subrayando que la conmemoración del Día de la Bandera fue instaurada oficialmente en el año de 1940.

Desde entonces, cada 24 de febrero se rinde homenaje a este emblema nacional que sintetiza la historia, los valores y la soberanía de México.

Tras el izamiento, los presentes entonaron el Himno Nacional Mexicano, reafirmando el compromiso cívico de la administración municipal y el respeto a los símbolos patrios.

El Alcalde Menéndez de Llano Bermúdez destacó la importancia de mantener vivas estas tradiciones que fortalecen el sentido de pertenencia y el orgullo de ser mexicanos, especialmente ante los retos que enfrenta la sociedad actual.