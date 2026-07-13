$!Conmemoran en Ahome el Día del Policía con homenaje a caídos y entregan cinco nuevas patrullas

LOS MOCHIS._ En conmemoración por el Día del Policía Municipal este 13 de julio, el Gobierno de Ahome refrendó su compromiso con las fuerzas del orden a través de un emotivo homenaje a los agentes que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber y la entrega de equipamiento táctico para reforzar la vigilancia en el municipio. El Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, encabezó los actos cívicos celebrados en el Monumento al Policía Caído. Ahí, frente a elementos en activo, familiares y autoridades, se montó una guardia de honor y se colocó una ofrenda floral para recordar a quienes hicieron el máximo sacrificio por la seguridad de la ciudadanía. Durante su intervención, el Alcalde destacó el nivel de peligro al que se enfrentan los uniformados diariamente, subrayando que la sociedad debe mantener un reconocimiento constante hacia su labor.







“Ser policía no es fácil, todos los días salen de su casa sin saber si van a regresar. Se necesita mucho valor, determinación y vocación de servicio para portar un uniforme y cuidar de los demás”, expresó Menéndez de Llano. Asimismo, garantizó que su administración mantendrá como prioridad la dignificación, capacitación y equipamiento de la corporación. Para materializar este respaldo, el Alcalde hizo la entrega oficial de cinco nuevas patrullas destinadas a disminuir los tiempos de respuesta y ampliar los recorridos de prevención en el municipio. Los agentes José Alberto Osuna Guerrero y Virgen Oralia Alvarado Valenzuela fueron los representantes encargados de recibir las llaves de las nuevas unidades. Destaca que uno de estos vehículos fue asignado de manera exclusiva a la Unidad de Equidad y Género de la Policía Municipal. Durante el evento se recordó que el Cabildo de Ahome fue pionero a nivel estatal en la aprobación de este departamento, buscando consolidar una policía más empática, incluyente y capacitada para atender la violencia de género.





