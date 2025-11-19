$!Convocan a Feria del Empleo, donde ofertarán más 650 plazas con sueldos de hasta 25 mil

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de fortalecer el empleo formal y el desarrollo académico en la región, la Secretaría de Economía de Ahome y el Servicio Estatal del Empleo anunciaron la realización de la decimocuarta Feria del Empleo del año, la última en Los Mochis, con una oferta de 650 plazas laborales.
Abril Vega Araiza, directora del Servicio Estatal del Empleo y Productividad en Sinaloa, informó que esta será la tercera feria que se realiza en Los Mochis y la decimocuarta en el estado.
“En esta ocasión tenemos la decimocuarta feria del año aquí y la última, como mencionan, aquí en Los Mochis. Sería la tercera que se lleva a cabo en Los Mochis, la decimocuarta en el estado. En esta feria tenemos ya 35 empresas confirmadas. Tenemos casi 700 vacantes, tenemos 650 ya confirmadas, que sabemos que de aquí a mañana muchas otras empresas llegan a sumarse”, indicó.
Vega Araiza destacó que Ahome es uno de los municipios con mayor respuesta, con alrededor de 500 a 600 personas, acercándose a eventos anteriores en busca de una oportunidad de empleo.
La secretaria de Economía en Ahome, Carmen Julia Cabrera Zazueta, subrayó la política pública impulsada por el Ayuntamiento de Ahome, encabezado por el presidente Antonio Menéndez de Llano, que busca nuevas oportunidades de empleo y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Desde la Secretaría de Economía del Ayuntamiento, encabezada por nuestro presidente Antonio Menéndez de Llano, hemos impulsado una política pública clara: generar oportunidades serias, oportunidades viables, concretas y de calidad, sobre todo, para nuestra gente aquí en el municipio de Ahome, fortaleciendo el empleo formal, la vinculación y sobre todo el crecimiento académico del municipio”, declaró.
Cabrera Zazueta afirmó que los resultados de la Feria del Empleo de Los Mochis son excelentes, con una oferta sólida de vacantes en sectores estratégicos para la economía local. Las plazas disponibles incluyen puestos técnicos, operativos, administrativos y profesionales.
La Feria del Empleo se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en el Salón Cantabria.
Además de la oferta laboral, la feria contará con diversos módulos de apoyo y capacitación en distintas instituciones.
“Estarán centros educativos como Cecati 43 e Icatsin, el Instituto Politécnico Nacional para dar información a los buscadores de empleo, porque sabemos que la capacitación va de la mano siempre en esta búsqueda”, mencionó.
“De igual manera, habrá módulos de Jóvenes Construyendo el Futuro, del ISJU, las evaluaciones Valpar, FINABIE, y el Centro de Conciliación Laboral, por si hay alguna persona que haya tenido un tema recientemente con su centro de trabajo”.
La directora Abril Vega Araiza mencionó que, aunque no todos los buscadores de empleo se colocan inmediatamente, se trabaja todo el año y se da seguimiento a través de la bolsa de trabajo.
La Secretaría de Economía agregó que, a través de la bolsa de trabajo especializada y las mesas de diálogo con empresas, se busca una vinculación real, concreta y estable.
Para más información sobre vacantes y empresas participantes, se invita a enviar un mensaje de WhatsApp al 668 22 72 180.