$!Convocan a Feria del Empleo, donde ofertarán más 650 plazas con sueldos de hasta 25 mil

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de fortalecer el empleo formal y el desarrollo académico en la región, la Secretaría de Economía de Ahome y el Servicio Estatal del Empleo anunciaron la realización de la decimocuarta Feria del Empleo del año, la última en Los Mochis, con una oferta de 650 plazas laborales.

Abril Vega Araiza, directora del Servicio Estatal del Empleo y Productividad en Sinaloa, informó que esta será la tercera feria que se realiza en Los Mochis y la decimocuarta en el estado.

“En esta ocasión tenemos la decimocuarta feria del año aquí y la última, como mencionan, aquí en Los Mochis. Sería la tercera que se lleva a cabo en Los Mochis, la decimocuarta en el estado. En esta feria tenemos ya 35 empresas confirmadas. Tenemos casi 700 vacantes, tenemos 650 ya confirmadas, que sabemos que de aquí a mañana muchas otras empresas llegan a sumarse”, indicó.

Vega Araiza destacó que Ahome es uno de los municipios con mayor respuesta, con alrededor de 500 a 600 personas, acercándose a eventos anteriores en busca de una oportunidad de empleo.