$!Convocan al desfile cívico-deportivo del 20 de Noviembre en Los Mochis; prevén 5 mil participantes

La invitación está abierta a planteles de educación primaria (quinto y sexto grado), secundarias, preparatorias, universidades, así como a academias y organismos de servicio del Municipio.

Señaló que existe encomienda del alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez para promover actividades que fortalezcan el tejido social y la memoria histórica del País.

En rueda de prensa, la directora de Educación en Ahome, Kiabeth Medellín Lara, subrayó que este evento busca afianzar el sentido de identidad y la preservación de los valores históricos entre la ciudadanía.

LOS MOCHIS._ Con la expectativa de reunir a cerca de 5 mil personas a lo largo de las principales vialidades de la ciudad, el Gobierno de Ahome lanzó la convocatoria para el tradicional desfile cívico-deportivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, programado para el viernes 20 de noviembre.

Aspectos para la base y requisitos de la convocatoria:

Cierre de registros: El periodo de inscripción concluye el martes 17 de noviembre. Las solicitudes se recepcionarán en las oficinas de la Dirección de Educación.

Integración de los contingentes: Cada grupo deberá conformarse por un mínimo de 50 y un máximo de 100 integrantes, portando su respectivo banderín y respetando una distancia de 10 metros entre contingentes. La escolta de bandera es obligatoria, mientras que la banda de guerra será optativa.

La junta previa organizativa se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 horas en la Ciudad Deportiva Centenario, sede del Instituto Municipal del Deporte de Ahome.

El recorrido iniciará en la intersección del Bulevar Rosendo G. Castro y la Calle Ignacio Allende. Avanzará con dirección al norte hasta el Bulevar Francisco I. Madero, doblará al poniente para tomar la Calle Gabriel Leyva hacia el sur, continuará por Miguel Hidalgo a la derecha y culminará en la Plazuela 27 de Septiembre.

El presídium de autoridades y el mirador oficial se ubicarán sobre la calle Allende.

El desempeño de las contingencias será evaluado por tres jurados (militar-naval, educativo y de recorrido), los cuales calificarán criterios como marcialidad, disciplina, uniformidad, grado de dificultad y coordinación. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

Para resguardar el desarrollo pacífico de la conmemoración, diversas dependencias articularán un operativo conjunto en el cuál el director de Tránsito Municipal, Luis Geovanny Villegas Achoy, confirmó que habrá despliegue de agentes a pie y en patrullas para coordinar los cierres de calles y canalizar el tráfico vehicular.

Por su parte el teniente de Protección Civil, Mario Cosme Gallardo y Eloy Palazuelos informaron que mantendrán vigilancia permanente en la ruta y calles aledañas para prevenir altercados y facilitar el acceso a unidades de emergencia.

María Isabel Astorga Soto encargada de la dependencia de Salud Municipal, indicó que se instalarán dos puntos de hidratación a lo largo del trayecto, complementados con personal médico itinerante para atender eventualidades.

El director del IMDA, José Pablo García Cota, confirmó la participación de un contingente especial con atletas destacados de Ahome, mientras que el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, José Cruz Macías Dueñas, reiteró la invitación a las familias ahomenses para acudir a presenciar las estampas cívicas sobre las calles del primer cuadro de la ciudad.