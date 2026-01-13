$!Cortan ruta nocturna OP Ecología; modifica horarios de recolección en más de 20 colonias de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Si usted vive en el sector norte o poniente de la ciudad y acostumbraba sacar sus bolsas de basura al anochecer, tendrá que cambiar su rutina. Desde este lunes 12 de enero, la empresa OP Ecología implementó un ajuste operativo mayor que elimina la recolección nocturna en una gran parte de asentamientos de Los Mochis. La concesionaria del servicio de limpia informó que, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las rutas y el rendimiento de las unidades, los camiones recolectores ahora transitarán en un horario corrido de 06:00 a 16:00 horas.

A partir de este martes 13 de enero, la reingeniería de rutas se extendió a colonias emblemáticas como Jiquilpan, Fátima, Miguel Hidalgo, Anáhuac y Scally, así como a zonas populares como Los Ángeles, Praderas, Malvinas y Canteras 2. Ante este nuevo esquema, la empresa y las autoridades municipales lanzaron un exhorto urgente a la ciudadanía para que al momento de sacar los desechos no realicen conforme al paso del camión recolector. Se le solicita a la comunidad el evitar dejar las bolsas de basura en la vía pública durante la noche si el camión pasará hasta la mañana siguiente o tarde, esto con el fin de evitar que animales callejeros dispersen los desperdicios y se generen focos de infección en las banquetas.