$!Corte de un letrero provoca incendio en palmeras de los patios del antiguo Ingenio Azucarero

LOS MOCHIS._ Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró durante la tarde de este lunes 13 de julio luego de que se reportara un conato de incendio en los patios del antiguo ingenio azucarero, ubicado en la colonia Americana.

El siniestro tuvo lugar sobre el bulevar Antonio Rosales, en el tramo comprendido entre los bulevares Rosendo G. Castro y Centenario. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó justo a un costado de una conocida agencia de vehículos, lo que generó alerta entre los comerciantes y transeúntes de la zona.

Al recibir el llamado de emergencia, elementos de Protección Civil del municipio de Ahome se trasladaron de inmediato al predio. Sin embargo, a su llegada confirmaron que el escuadrón del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis ya se encontraba en la primera línea de acción, realizando maniobras para sofocar las llamas que consumían un grupo de palmeras secas dentro de las instalaciones del ingenio.

Sobre las causas que originaron el fuego, las autoridades en el lugar indicaron que presuntamente se derivó de un accidente laboral. Trabajadores de una empresa externa se encontraban realizando labores de corte metálico en un letrero cercano cuando chispas incandescentes cayeron sobre la hojarasca seca de las palmeras, iniciando la conflagración de manera repentina.

Gracias a la rápida y oportuna intervención de los tragahumo, la situación fue controlada antes de que el fuego se propagara por el resto del terreno o pusiera en riesgo la infraestructura de los comercios aledaños, especialmente la agencia automotriz.

Durante las labores de extinción, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome resguardaron el perímetro y coordinaron el flujo vehicular para facilitar el trabajo de los equipos de rescate. Tras enfriar la zona, las autoridades confirmaron que el saldo del incidente quedó únicamente en daños materiales, sin que se registraran personas intoxicadas ni lesionadas.