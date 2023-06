El departamento, que lleva por nombre Guardia Civil, estará conformado por personas de 18 a 40 años, que no presentarán las evaluaciones de control y confianza, y serán empleados por el Municipio.

Entre los fines para los que se creó este departamento se encuentra la realización de rondas de vigilancia y hacer reportes a través de radiofrecuencia; tomar evidencia de lo reportado como registros de datos, fotografías, videos, audios, documentos y coordenadas de georreferenciación.

La Guardia Civil también servirá como auxiliar de las instituciones policiales en la prevención de delitos y faltas administrativas en el municipio.

Los requisitos para formar parte de la dependencia son ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por delito intencional o doloso, no tener antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública y no consumir estupefacientes.

“La Guardia Civil municipal es una extensión de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato. que debe sujetarse también a los principios generales de la misma como legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, ello con la finalidad de que aquellos que reciben un servicio de la Guardia Civil o vigilancia, obtengan la mayor protección y seguridad del entorno en el que se desarrollen”, puede leerse en la exposición de motivos del decreto.

“La Guardia Civil Municipal se crea con el objeto de desempeñar y brindar acciones de segundad en primer término para las personas que habitan y visitan el municipio de Badiraguato, y las relacionadas con la segundad en materia de protección, vigilancia. custodia de personas, información, bienes muebles e inmuebles, lo anterior, con la finalidad de incrementar la seguridad para seguir conservando los bajos índices delictivos como hasta ahora y de esta manera poder brindar la tranquilidad y confianza a los badiraguatenses”.