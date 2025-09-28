$!Crean Grupo de Reacción Inmediata en Choix para enfrentar situaciones de alto riesgo

El Ayuntamiento de Choix creó el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), una unidad táctica especializada cuya función será actuar en situaciones de alta peligrosidad que sobrepasen la capacidad de respuesta de la Policía Preventiva Municipal.
Este nuevo cuerpo de élite operará bajo la supervisión y control directo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y deberá presentar reportes semanales de actividades, bitácoras de operatividad, y control de armamento y municiones.
La disposición fue establecida en el Decreto Municipal Número Cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
El decreto reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento General para la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Choix, dando marco legal a este nuevo cuerpo de élite.
“El Grupo de Reacción Inmediata será una unidad táctica especializada adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con la finalidad de intervenir en situaciones de alto riesgo que superen la capacidad de respuesta ordinaria de la Policía Preventiva Municipal”, señala.
El GRI será una unidad conformada por un mínimo de doce elementos operativos, aunque este número podrá incrementarse según las necesidades de seguridad del municipio y los acuerdos del Cabildo.
La estructura definida para el grupo incluye a un comandante, un jefe de operaciones tácticas, dos equipos de intervención y un coordinador de inteligencia.
Todos los integrantes del Grupo de Reacción Inmediata deberán contar con registro en el sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, cédula de identificación policial y certificación vigente en Control y Confianza.
Entre las atribuciones y funciones principales del GRI detalladas en el decreto se encuentran:
-Apoyar en operativos de alto impacto y en situaciones que requieran intervención táctica especializada.
-Ejecutar acciones de prevención y disuasión en zonas de alta incidencia delictiva.
-Responder de manera inmediata a incidentes críticos en coordinación con las autoridades competentes.
-Participar en el rescate de víctimas y aseguramiento de objetivos de alta peligrosidad.
-Apoyar en operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y fuerzas armadas federales en los términos de los convenios de colaboración.
-Participar en actividades de capacitación continua, acondicionamiento físico y entrenamiento especializado.
“El Grupo de Reacción Inmediata quedará bajo supervisión y control directa de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá presentar reportes semanales de actividades, bitácoras de operatividad, armamento y municiones, así como los resultados de los operativos realizados. Su actuación se regirá siempre bajo los principios de legalidad objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos”, indica el documento.