$!Crean Grupo de Reacción Inmediata en Choix para enfrentar situaciones de alto riesgo

El Ayuntamiento de Choix creó el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), una unidad táctica especializada cuya función será actuar en situaciones de alta peligrosidad que sobrepasen la capacidad de respuesta de la Policía Preventiva Municipal.

Este nuevo cuerpo de élite operará bajo la supervisión y control directo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y deberá presentar reportes semanales de actividades, bitácoras de operatividad, y control de armamento y municiones.

La disposición fue establecida en el Decreto Municipal Número Cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

El decreto reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento General para la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Choix, dando marco legal a este nuevo cuerpo de élite.

“El Grupo de Reacción Inmediata será una unidad táctica especializada adscrita a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con la finalidad de intervenir en situaciones de alto riesgo que superen la capacidad de respuesta ordinaria de la Policía Preventiva Municipal”, señala.