Crucero Zuiderdam arribará a Topolobampo con 3 mil turistas del durante el Sábado de Carnaval

LOS MOCHIS._ El puerto de Topolobampo vivirá una jornada inédita el próximo sábado 21 de febrero puesto que ese día, la bahía no solo vibrará con la música y los desfiles del Carnaval 2026, “Fantasías la Magia del Mar” sino que amanecerá con el arribo del crucero Zuiderdam, de la naviera Holland America Line, atracado en sus muelles.

Ariana Carrera Uriarte, directora de Turismo en Ahome, confirmó que se preparan para recibir una oleada de más de 3 mil visitantes internacionales (entre pasajeros y tripulación) que descenderán justo cuando el puerto esté inmerso en su máxima fiesta popular.

La funcionaria detalló que el buque transporta a 2 mil 272 pasajeros y cuenta con una tripulación de 800 personas.

El arribo está programado para las 04:00 horas del 21 de febrero, lo que permitirá a los turistas disponer de todo el día para explorar la región antes de zarpar nuevamente por la tarde-noche.

“Ya se hizo la invitación para que bajen y disfruten de nuestro destino. Estamos definiendo el número de personas que podremos atender a través de las agencias de viajes y como municipio, para que sientan el cálido recibimiento de Topolobampo y Ahome”, explicó Carrera Uriarte.

Al coincidir con los festejos que suelen congregar a multitudes locales, la autoridad municipal pondrá especial énfasis en el orden.

Carrera Uriarte adelantó que en los próximos días se instalará una mesa de seguridad con diversas dependencias y sectores productivos.

El objetivo es establecer protocolos rigurosos que garanticen el tránsito fluido de los autobuses turísticos y la seguridad física de los cruceristas, sin entorpecer la diversión de los asistentes al Carnaval.

Esta doble actividad del crucero y el Carnaval promete generar una derrama económica significativa para restauranteros, prestadores de servicios y comerciantes del puerto, consolidando a Topolobampo como un destino capaz de manejar eventos de talla internacional simultáneamente.