Cuestiona PRI las prioridades morenistas de la 4T; regalan el petróleo a Cuba y encarecen la vida en Sinaloa

LOS MOCHIS._ Mientras las familias sinaloenses enfrentan precios de gasolina superiores a los 25 pesos por litro y un reciente aumento en las tarifas de peaje, el Gobierno federal destina recursos energéticos para sostener a regímenes extranjeros.

Así lo denunció la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa durante su conferencia “PRImero Infórmate”.

César Emiliano Gerardo Lugo, presidente estatal del partido, acusó una incongruencia en la administración de Morena.

Basándose en datos de su Comité Ejecutivo Nacional, señaló que México envía en promedio más de 12 mil barriles diarios de petróleo a Cuba.

“Durante 2025 estos envíos aumentaron un 56 por ciento respecto al año anterior... Mientras Pemex acumula una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, el Gobierno morenista decide regalar nuestros recursos en lugar de destinarlos a salud, educación y seguridad”, mencionó.

Gerardo Lugo vinculó esta política exterior con la afectación directa a la economía doméstica.

Criticó que mientras se funge como el principal proveedor energético de la isla (cubriendo el 44 por ciento de sus importaciones), en Sinaloa se eliminan subsidios y se carga la mano al contribuyente con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

A este escenario sumó el incremento de enero en las casetas de cobro de San Miguel, Angostura y Culiacán.

“Se recauda más, pero no se viaja mejor ni más seguro; las familias pagan más y siguen enfrentando carreteras en mal estado”, agregó.

Durante el encuentro con medios, líderes del PRI en los municipios serranos expusieron el abandono en servicios básicos y sectores productivos.

El regidor del PRI en Choix, Fredy Velázquez Vega, señaló a la Conagua por la extracción excesiva de la presa, lo que ha dejado a los pescadores en una crisis sin precedentes y sin apoyos gubernamentales.

José Juan Ayala Gaxiola, dirigente municipal de El Fuerte, denunció el riesgo sanitario por la irregularidad en la recolección de basura y el suministro de agua potable de mala calidad.

La regidora en El Fuerte, Esther Preciado anunció que, ante la falta de políticas públicas, el partido realizará una jornada de esterilización de mascotas a bajo costo el próximo 25 de enero, en coordinación con la asociación civil de Thony Moyte, para mitigar la sobrepoblación animal en las calles.