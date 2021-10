Cultivos en el Distrito 075 están en riesgo de desfase, advierte AARFS

LOS MOCHIS._ La Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur advirtió que cultivos de frijol, papa y algunas hortalizas en el Distrito 075 están en riesgo de desfase debido a que la Comisión Nacional del Agua no podrá cubrir la demanda de agua para riegos.

Marte Nicolás Vega Román, presidente del organismo, indicó que una de las tres turbinas generadoras de energía que la Comisión Federal de Electricidad tiene en la presa Miguel Hidalgo está en reparación, por lo que no podrán incrementar el volumen que se requiere.

“Ahorita están surtiendo alrededor de 90 metros cúbicos, y el incremento se va a ir arriba de 150, no sé, son los topes máximos, cuando todo mundo quiere regar. No van a poder surtir ese incremento a través de las turbinas”, señaló.

“Son cuestiones técnicas que por supuesto el personal de la Conagua conoce muy bien, y debe estar actuando desde ya, porque si no lo hace vamos a tener otra vez problemas. Está todo mundo ya queriendo regar, son los tiempos del riego de asiento, son los tiempos del agricultor, no son ocurrencias, y la Conagua también tiene sus estadísticas de todos los años de cuándo son esos tiempos críticos... Entonces, ya lo estamos viendo nosotros como problema, y no vemos actuar”, agregó.

Se estima que las reparaciones de la turbina tarden alrededor de un mes, que a decir del líder agrícola sería ‘fatal’ para la agricultura.

Comentó que habría la opción de surtir agua por otra salida de la presa, pero la Miguel Hidalgo no tiene en este momento el volumen suficiente para trasvasar por ese lugar y se tendría que bajar agua de la Huites.

Vega Román criticó que el ciclo Otoño-Invierno ha empezado mal debido a malas decisiones por parte de la Conagua.

“Empezamos un poco mal, porque se acordarán que la primera semana en que se empezaron a surtir las necesidades de los módulos en cuanto a volúmenes hubo un recorte de parte de Conagua, una decisión unilateral que nos golpeó muchísimo, se tuvieron que suspender muchos riegos, hubo enojo de agricultores a los que se les están desfasando sus programaciones... Se tocó el tema, se corrigió, pero ahí viene otra vez”, apuntó.

CONAGUA SE JUSTIFICA

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional del Agua informó que el Organismo de Cuenca Pacífico Norte podrá continuar proporcionando, ‘en tiempo y forma’, el gasto que soliciten los módulos de riego a través de la Red Mayor del Valle del Fuerte, ‘una vez que se repare un equipo de la presa Miguel Hidalgo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, ya que los daños en esa estructura impiden continuar con el plan de riegos’.

Asimismo, el organismo asegura que ha cumplido cabalmente con los volúmenes autorizados para el uso agrícola del Distrito 075, e incluso, se le han autorizado volúmenes adicionales que deberán ser tomados en cuenta para este ciclo.

En el comunicado se expone que del 11 de septiembre al 3 de octubre se administraron 100 millones de metros cúbicos con cargo a este ciclo Otoño-Invierno; mientras que durante el Otoño-Invierno 2020-2021 se le apoyó con un volumen adicional de 50 metros cúbicos con cargo al presente periodo, lo cual les permitió sacar adelante los cultivos.

Debido a esto, la Conagua advierte que al Distrito 075 se le descontarán 150 metros cúbicos del actual ciclo de siembra.

“Cabe señalar que actualmente no se cuenta con la autorización de volúmenes de agua para siembra en el seno del Comité Hidráulico del mencionado distrito, por lo que no hay posibilidad de implementar riegos adicionales”, se lee en el documento.