Da lástima, tristeza y miedo manera de operar de caseta de La Concha: subsecretario de Ganadería estatal

“Ya les pedí que colaboraran con nosotros, que trabajáramos con mucha honestidad, que de alguna manera los vamos a premiar, que no permitiéramos dejar pasar nada sin permiso autorizado y me refiero a toda el área pecuaria, productos y subproductos de la leche, huevos, embutidos, gallinas, borregos, chivos, vacas, bueyes, caballos y burros, que no dejen nada sin revisar, porque si no, no vamos a poder”, sostuvo.

Valdez Zazueta indicó que es muy importante que cuando llega ganado de afuera de Sinaloa tienen que supervisarlo con mucho cuidado para cerciorarse que no viene enfermo.

“Si pasa en la noche tiene un reflector chiquito y si creen que van a distinguir un número o van a ver un arete cuando viene un camión grande es imposible, entonces tenemos que iniciar desde ahí para recuperar el estatus”, manifestó.

“Imagínense que venga alguien de la USDA y vea ese cochinero al entrar a la caseta, ya nos reprueba, ‘si esto tienen aquí, qué será allá’”.

El subsecretario de Ganadería agregó que otro problema es que hay partes donde bajan el ganado de la sierra y como no tienen casetas lo dejan directo al corral de acopio.

El funcionario detalló que en un barrido que se hizo en todo el estado se detectó que hay casi 2 mil 200 animales que van para el sacrificio.

Dijo que si todos trabajan unidos, respetando las reglas y tomando las medidas que deben de tener, es posible recuperar el estatus zoosanitario del ganado de Sinaloa en dos años.