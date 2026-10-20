Dan mantenimiento en recintos deportivos de Ahome

LOS MOCHIS._ El Instituto Municipal del Deporte de Ahome mantiene activo un programa de recuperación en las 12 unidades deportivas bajo su resguardo, enfocando los trabajos en reparar los daños provocados por las recientes lluvias.

El director de la dependencia municipal, José Pablo García Cota, informó que las cuadrillas operativas han intervenido de manera prioritaria la Unidad Deportiva del puerto de Topolobampo.

En esta infraestructura, apta para la práctica de fútbol, voleibol y baloncesto, el agua de lluvia causó averías en el sistema de electrificación, fallas en el alumbrado público y un desmedido crecimiento de maleza.

"Ahí en Topolobampo el instituto tiene a cargo una Unidad Deportiva que requiere mantenimiento constante. Se cambiaron y rehabilitaron las lámparas dañadas y se hizo limpieza al interior y al exterior del inmueble, para que los usuarios estén en condiciones de realizar sus prácticas del deporte", mencionó.

García Cota puntualizó que esta atención permanente también ha llegado a espacios deportivos en las sindicaturas de Higuera de Zaragoza y Villa Gustavo Díaz Ordaz "El Carrizo", además de diversos campos ubicados en la cabecera municipal y la zona rural de Ahome.

Asimismo, reconoció que la operatividad del programa se sostiene con los recursos asignados por el Gobierno Municipal.

Pese a las labores de conservación, el titular del IMDA lamentó que de manera recurrente se detecten destrozos intencionales en el equipamiento público, mencionando como ejemplo la fractura de tableros acrílicos en las canchas de básquetbol.

Ante esta situación, hizo un exhorto directo a los deportistas y familias a cuidar la infraestructura y reportar anomalías.

"Por eso la invitación es para que nos ayuden a mantener las instalaciones en condiciones de poderlas utilizar, ya que nos hemos encontrado daños a las redes, los bebederos, los baños, los mingitorios, las cercas, los tableros y demás mobiliario, no sé si la gente por accidente o por vandalismo realizan este tipo de situaciones los invitamos a cuidar las instalaciones ya que son para el bienestar de los usuarios y sus familias", concluyó.