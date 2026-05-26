De 20 accidentes, 15 son en moto; anuncian en Ahome sanciones a motociclista que no porten casco

LOS MOCHIS._ Ante el alarmante índice de accidentes viales que involucran unidades de dos ruedas, el Gobierno Municipal de Ahome implementará una campaña integral que abarcará desde la prevención hasta la aplicación de sanciones para los motociclistas, así lo anunció el Alcalde Antonio Menéndez.

El Presidente Municipal detalló que las cifras de emergencias diarias son preocupantes, lo que obliga a la administración a buscar las medidas necesarias para proteger la integridad de los conductores.

“En virtud del enorme número de atenciones que se están dando y que por ende se están poniendo en peligro su vida y la de los demás, les pedimos comprensión porque vamos a iniciar, sin duda alguna, una campaña de prevención, concientización y por supuesto también sanciones para el tema de las motocicletas”, declaró.

Como ejemplo de la gravedad de la situación, reveló que tan solo durante la jornada de hoy, de 20 accidentes registrados en el municipio, 15 correspondieron a percances de motocicleta. Esto ha motivado a trabajar en coordinación con la Dirección de Tránsito y Seguridad Pública para exigir el uso obligatorio y total del casco, así como la reevaluación de los conductores a través de cursos de manejo.

El Alcalde descartó categóricamente que estas acciones representen una cacería con fines recaudatorios, señalando que la prioridad de su gobierno es la seguridad pública.

“Más que endurecer es redoblar esfuerzos lo que queremos es no sancionar con multas ni con costo, el tema no es monetario, el tema es la vida y la salud de las personas, la prevención y vamos a redoblar esfuerzos”, mencionó.

Finalmente, hizo un llamado tanto a la sociedad como a los medios de comunicación para hacer equipo en la difusión y acato de estas medidas preventivas, destacando que para reducir los índices de mortalidad y lesiones se requiere indispensablemente del apoyo de toda la ciudadanía.