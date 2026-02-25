$!De Guamúchil a Galveston: trasladan a hermanos heridos por incendio

CULIACÁN._ Entre lágrimas y esperanza, un padre no suelta la mano de sus hijos heridos por el fuego

Cabizbajo, con el teléfono en la mano y la mirada fija en el suelo, Jesús sube a la ambulancia mientras responde mensajes que no dejan de llegar. Es el padre de los tres menores que resultaron con quemaduras durante el incendio registrado el lunes 23 de febrero en su vivienda, en Guamúchil.

El silencio pesa, pero también la determinación de no apartarse de sus hijos en medio de la tragedia. Permanece a su lado, atento a cada indicación médica y aferrado a la esperanza de su recuperación.

Trabaja para una empresa de televisión por cable y se encontraba en Puerto Peñasco instalando fibra óptica cuando recibió la noticia. Salió con lo que traía puesto. En el siniestro resultaron lesionados sus tres hijos, su esposa y su padre.