Debaten candidatos a la Alcaldía de Ahome

LOS MOCHIS._ Este viernes se llevó a cabo el debate político entre los candidatos a la Alcaldía de Ahome, en formato virtual, organizado por el Consejo Municipal Electoral de Ahome y el Instituto Estatal Electoral.

Los ocho aspirantes a la Alcaldía tuvieron una primera ronda para presentar sus propuestas o plataforma electoral, con turnos de dos minutos y medio, y hubo espacios de un minuto para réplicas y de minuto y medio para contrarréplicas, aunque estos fueron utilizados en muy pocas ocasiones en su sentido original.

Mayra Manuela Sainz Landey, de Redes Sociales Progresistas, se presentó como una mujer que ha luchado por sacar adelante a su familia, y ofreció un gobierno transparente, con rendición de cuentas.

Presentó entre sus propuestas solucionar problemas de baches, alumbrado, drenaje, reforestación y reparación de áreas recreativas, ‘porque ese es el deber del Alcalde’.También propuso facilitar recursos para mujeres emprendedoras madres solteras; otorgar descuentos en impuestos para pequeños y medianos empresarios; implementar el Instituto para el Desarrollo Sustentable e Integral para la Mujer en cada sindicatura; crear la plaza del pequeño comerciante indígena; gestionar viviendas dignas para los policías y becas para sus hijos; atender las demandas de los sectores productivos; y crear centros de rehabilitación de adicciones y clínicas de atención a crisis emocionales.

Angelina Valenzuela Benites, de Fuerza por México, indicó que su plataforma política se basará en dos ejes: gobernabilidad y desarrollo económico.

Propuso un gobierno de inclusión con todos los sectores productivos; encabezar un decidido combate a la corrupción; dar un rumbo definido a la economía, estableciendo reglas claras a la inversión; desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas en la zona urbana, y promover la formación de sociedades cooperativas en el área rural.

Miguel Ángel Carrillo Verduzco, del Partido Encuentro Solidario, se comprometió a ser gestor las 24 horas del día, a donar la mitad de su salario mensual para destinarlo a las sindicaturas. El resto de su tiempo en esta ronda se dedicó a criticar a los gobiernos del PRI, PAN y PRD.

José Domingo Vázquez Márquez, del Partido del Trabajo, señaló que el principal problema de Ahome han sido los actos de corrupción de las últimas administraciones, argumentando que de ahí se derivan los drenajes colapsados y baches, y la deficiencia en el servicio de agua potable y de alumbrado público.

Se comprometió a acabar con la corrupción en las dependencias de gobierno; brindar servicios públicos de calidad; acabar con los malos manejos en Japama, acusando que hay desvío de recursos; y acabar con las extorsiones a comerciantes y empresarios en la forma de cuotas o derechos de piso.

En réplica, Marco Antonio Osuna señaló que el actual gobierno del PT no ha tenido capacidad para arreglar 112 socavones en la ciudad de Los Mochis, y reclamó un supuesto desfalco de 90 millones de pesos en la Japama que no ha sido aclarado.

Asimismo, Miguel Ángel Camacho acusó a Vázquez de respaldar el gobierno encabezado por Manuel Guillermo Chapman, señalando que sólo se han dedicado a hacer negocios.

En su turno, Gerardo Octavio Vargas Landeros, de la alianza Morena-PAS, consideró que los recursos públicos deben tener como objetivo primordial cerrar la brecha entre los que no tienen y los que lo tienen todo.

Dijo que su proyecto es integral y transversal, y contempla trabajar para crear un estado de bienestar, donde los más vulnerables tengan oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Propuso buscar dar valor agregado a los productos de los campos pesqueros, a la comercialización de las artesanías, y asegurar la inversión de quienes decidan emprender en comunidades con algún grado de marginación; instalar dispensarios medicos en las comunidades más alejadas; proveer acceso gratuito a internet en todos los espacios públicos, y buscar la manera de llevar ese recurso a la mayor parte de la zona rural; dar capacitación y establecer un programa para el emprendimiento de las madres solteras trabajadoras; crear un programa para proveer calzado gratuito a todos los niños; e impulsar, de la mano del Gobierno del Estado, un intensivo programa de vivienda.

En réplica, Marco Antonio Osuna señaló que el gobierno de Morena encabezado por Manuel Guillermo Chapman no fue un aliado de los sectores productivos ni de la sociedad.

Mientras que Miguel Ángel Camacho le dijo a Vargas Landeros que su discurso era ‘hueco’, y le reclamó que cuando fue secretario de Seguridad Pública se disparó la inseguridad en todo el Estado. Lo calificó de mentiroso, y le dijo que no le daría chamba en su gobierno.

En contrarréplica, el morenista calificó al ex panista como ‘un remedo de político’, y le advirtió que vaya buscando su amparo, ‘porque viene la Unidad de Inteligencia Financiera por él’, acusándolo de haberse hecho de varios terrenos durante su periodo como funcionario.

Después fue turno de Marco Antonio Osuna Moreno, de la alianza PRI-PAN-PRD, quien prometió trabajar fuerte y poner orden en todas las áreas del Ayuntamiento.

Propuso rehabilitar 36 dispensarios médicos de la zona rural que no funcionan correctamente; otorgar beca de transporte a los estudiantes de la zona rural; se comprometió a que ningún niño abandone sus estudios por falta de recursos; prometió apoyo total al deporte; y dijo que le apostará al emprendimiento y apoyará proyectos estratégicos que generen desarrollo.

Miguel Ángel Camacho aprovechó esta oportunidad de réplica para lanzarse contra Gerardo Vargas Landeros, retándolo a hacerse la prueba del polígrafo para ver quién miente y quién tiene más propiedades.

En su turno, Jesús Francisco Miranda Castro, del Partido Verde, indicó que su proyecto está basado ‘en sostenibilidad, en lo humanista y en lo científico’.

Se dijo preocupado por la cuestión social y se comprometió a encabezar un gobierno inclusivo, ‘con objetivos de civilización’; además de comprometerse a promover el cuidado del medio ambiente.

La ronda cerró con Miguel Ángel Camacho Sánchez, de Movimiento Ciudadano, quien inició su presentación acusando al gobierno de Manuel Guillermo Chapman de haber abandonado los servicios públicos.

Propuso darle mejores prestaciones a los policías y mejorar sus condiciones laborales; rescatar los espacios públicos; que la obra pública sea una prioridad, contratando a constructores locales; y que se privilegie a los proveedores locales.

Hubo una segunda ronda, con turnos de dos minutos, para que los candidatos se expresarán libremente sobre cualquier tema.

“Candidatos: sacar adelante a Ahome debe ser la prioridad para todos nosotros; quién hizo o quién no hizo ya no importa, lo que importa es lo que se va a hacer para solucionar los problemas que agobian al municipio... Si quieres gobernar, primero sirve a la sociedad hasta que te duela”, expresó Mayra Sainz.

“Las boletas tendrán candidatos con poca opacidad, poca productividad, capaces de traicionar, y capaces de comprar conciencias y candidaturas. Te pido que reflexiones tu voto... No permitas que te engañen de nuevo”, exhortó Angelina Valenzuela.

“Los tiempos de Dios son perfectos, por eso estoy preocupado, porque Dios me tiene en este camino para servirle a los más necesitados... No les puedo fallar, porque me sentiría muy mal”, dijo Miguel Ángel Carrillo.

“Algunos candidatos presentes ya tuvieron puestos importantes en el Gobierno Estatal, como secretarios y sub secretarios, así como también en los Congresos Estatal y Federal, y otros como regidores en el Cabildo ahomense, y nunca hicieron algo por el pueblo, y nunca han hecho algo por Ahome. Que no pretendan engañarlos, ellos no van a cumplir, porque su compromiso es con los mismos políticos que representan. Esa es la gran diferencia, yo no tengo compromiso alguno, no tengo ningún padrino político”, aseguró José Domingo Vázquez.

“Aquí, uno de mis adversarios ha dicho mentiras y calumnias sobre mi persona, y lo ha venido haciendo a lo largo de toda la campaña, sin fundamentos y sin pruebas, y te lo digo Miguel (Ángel Camacho), no he sido llamado por autoridad alguna ni he sido denunciado, por lo que si tienes una sola prueba, mañana mismo yo te llevo a interponer la demanda correspondiente”, señaló Gerardo Vargas Landeros.

“Debemos decidir entre avanzar o retroceder. Que la gente sepa: el candidato de Morena, Vargas Landeros, tiene diez años viviendo en Culiacán y declaró que su sueño es ser Alcalde de la capital. Ahome no es plato de segunda mesa ni trampolín de nadie. Mingo, candidato del PT: desde 1991 ocupas cargo en la dirigencia del Sindicato de Electricistas, y Ahome necesita compromiso de tiempo completo; ni siquiera has pedido licencia a tu dirigencia sindical para contender por la Presidencia, y te acabas de reelegir por seis años más, te has convertido en un cacique sindical. ¡Ustedes y sus partidos representan al peor gobierno en la historia de Ahome!”, lanzó Marco Antonio Osuna.

“Soy orgullosamente maestro, padre de familia, ciudadano como cualquiera, que hace su vida diaria, que estamos preocupados por llevar a nuestra casa el sustento, por situaciones que se nos presentan, como muchas veces se nos ponchó una llanta del carro, como muchas veces tenemos que tomar un autobús, como muchas veces tenemos que ir a las tortillas como una persona normal. Por eso mi proyecto está basado en un modelo social humanista”, compartió Jesús Francisco Miranda.

“Tú (Domingo Vázquez), Gerardo Vargas y Marco (Antonio Osuna), son coyotes de la misma isleta, son igual de corruptos todos... Ésta fue una concesión que le dieron a Malova para tener candidatos en los tres espacios; gracias a Dios, mi dirigente nacional no se prestó a ese juego”, soltó Miguel Ángel Camacho.