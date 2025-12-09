$!Debuta la Orquesta Sinfónica de Los Mochis con monumental gala ‘Navidad Sinfónica por el Mundo’

LOS MOCHIS._ En un hecho inédito para la cultura local, la ciudad presenciará el nacimiento de su propia agrupación musical de gran formato con el concierto “Navidad Sinfónica por el Mundo”, evento que marcará el debut de la Orquesta Sinfónica de Los Mochis el próximo martes 16 de diciembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM). Este ambicioso proyecto, gestado e impulsado por el Club Pioneros de Los Mochis, trasciende el entretenimiento para convertirse en una plataforma de apoyo social. La gala reunirá en un mismo escenario a cerca de 40 músicos profesionales de diversas partes del país, un coro de más de 50 voces y un coro infantil, todos bajo la dirección del reconocido maestro Miguel Salmon del Real. Armando Villarreal Ibarra, presidente del Club Pioneros, destacó el valor simbólico de este esfuerzo. Explicó que el objetivo es instaurar una nueva tradición que aporte alegría y paz, llenando así un vacío cultural con una producción de primer nivel que nunca antes se había integrado específicamente para un evento local.





“Se nos ocurrió hacer este sinfónico porque sentimos que como que la gente nos hace falta algo de alegría, de paz, de buenas voluntades, de fraternidad, de sonrisas y creo que un evento de estos puede unirnos y puede ponernos a todos una sintonía muy bonita previo a la Navidad”, mencionó el presidente de Pioneros Talento y repertorio El programa musical promete un recorrido por villancicos y piezas clásicas de distintas épocas. Además de la orquesta y el coro monumental, la velada contará con la participación especial de los solistas Arisbeth de la Barrera y Carlos Osuna, talentos egresados del Ópera Estudio de Los Mochis, quienes pondrán el acento lírico a la noche.



