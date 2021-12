Decisiones sin lastimar al pueblo, pide Vargas Landeros al Congreso sobre el Predial

CULIACÁN._ “Debemos estar con la sociedad”, dijo el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, al acudir al Congreso de Sinaloa para manifestar su postura sobre la discusión de valores de suelo y claves catastrales, respaldando el dictamen del Congreso de Sinaloa que va de 2.5 al 4 por ciento, bajo el argumento que hay que buscar estrategias de recaudación sin hacerle daño a los bolsillos de la ciudadanía, no solo estirar la mano.

“Me siento con toda la claridad y con toda la contundencia de venir a defender este proyecto de Ley que mandamos”, manifestó, aclarando que fue realizada por la administración saliente, no la que encabeza ahora en el municipio de Ahome.

“Se me haría un crimen que nosotros como primera autoridad en los municipios viniéramos a solicitarles a ustedes, a esta soberanía, incrementos desproporcionados para la sociedad que representamos, no se vale, no se puede, no se debe”, agregó.

Lo que debe haber, enfatizó, es eficiencia en la recaudación, la cual cuando llegó a la alcaldía de Ahome era del 27 por ciento de eficiencia en cobranza, lo que consideró un pecado y ha mejorado, aseguró, con los estímulos como los descuentos en el buen fin que extendió y se recaudaron 36 millones de pesos.

“La gente sí paga, el pueblo es pagador, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer?, corresponderles, ser transparentes, llevar de manera inmediata los servicios que ellos están refiriendo, pero si cobramos y la ciudad no tiene calidad de agua, los drenajes están colapsados, los pavimentos están destrozados, la ciudad llena de basura, yo sería el primero en no pagarlos”, señaló.

Mandar obedeciendo, indicó, es lo que se hace como parte de la Cuarta Transformación, y añadió que se apega a ello, por lo que subir los impuestos no es pensar en la ciudadanía, sino recaudar y usar mejor el recurso, en todos los niveles de Gobierno.