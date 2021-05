$!Declina candidato del PES a la Alcaldía de Ahome; se suma a proyecto de Vargas Landeros

“Esta decisión no la he tomado solo, sino en consulta con mi equipo de trabajo y los simpatizantes que me han impulsado hasta este momento; y porque nuestras convicciones son afines con los principios de Morena, pero sobre todo, porque el proyecto de Gerardo Vargas para el municipio de Ahome me parece, no solo posible, sino lo que nuestro municipio necesita”, agregó.

Señaló que durante sus recorridos casa por casa ha percibido que el electorado considera como mejor opción a su ‘amigo’ Gerardo Vargas. “Así lo percibe la gente, no lo digo yo”, apuntó.

“Personalmente lo conozco, es una persona de gran sentimiento. Me ha tocado, nadie me lo ha platicado, verlo ayudar a personas sin conocerlos siquiera. He platicado con personas y me lo han comentado: fíjese que Gerardo me ayudó y ni siquiera me conoce... ¿Qué habla de esta persona?, habla de grandes sentimientos, de que no se tienta el corazón para ayudar a su próximo. Es por eso que yo coincido con sus ideales, no de ahora, de antes, y así lo ratifico”, compartió.

Carrillo Verduzco encabezó una rueda de prensa en la que también anunciaron su renuncia el candidato a Diputado local, Hugo Melitón Ruiz Robles, y el candidato a regidor, Jesús Alfredo Rivas Rojo.

El abanderado de la alianza Morena-PAS consideró que estas sumas ‘hacen una fuerza mayor para la fórmula’, y dijo que hay ‘puertas abiertas’ para todos los partidos que deseen sumar.

Cabe mencionar que durante el debate organizado por el Consejo Municipal Electoral y el Instituto Electoral Estatal, celebrado cuatro días antes, Carrillo Verduzco se había comprometido a donar la mitad de su salario mensual como Alcalde para destinarlo a las sindicaturas, y centró sus críticas a los gobiernos del PRI, PAN y PRD.