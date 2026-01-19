Defiende Secretario de Seguridad regulación de armas blancas en el Municipio de Ahome

LOS MOCHIS._ Ante la polémica generada por la propuesta de regular el porte de machetes en el municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Ahome salió al paso para aclarar que el objetivo no es perseguir a la clase trabajadora, sino desarmar los entornos de convivencia social que recientemente se han teñido de sangre.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la corporación, fue enfático al señalar que el anteproyecto enviado al Cabildo no pretende criminalizar al jornalero que utiliza esta herramienta para su sustento diario, sino otorgar facultades legales a la policía para actuar cuando el machete se porta en contextos de riesgo.

El jefe policiaco explicó que la regulación permitirá a los agentes aplicar un criterio preventivo basado en el sentido común y la circunstancia porque no es lo mismo un campesino trasladándose a su parcela, que un civil portando un arma de 60 centímetros en una fiesta patronal o una concentración masiva.

“No es el fin de criminalizarlo, es el fin de prevenir principalmente este tipo de hechos, yo creo que está muy bien justificado es un tema que lo estudiamos mucho por parte de la secretaría”, indico Rodríguez Ponce.

La iniciativa surge como respuesta a una estadística preocupante por parte del Secretario de Seguridad quien reconoció que comunidades como: San Miguel Zapotitlán, Nuevo San Miguel, La Florida y la Villa de Ahome han registrado un repunte en riñas y hechos violentos donde el machete dejó de ser un instrumento de trabajo para convertirse en un arma letal.

Ahome ya tiene antecedentes exitosos en la materia, como la regulación de navajas en el Bando de Policía, lo cual redujo la incidencia delictiva sin afectar a la población general.

“Es algo grave vemos a nuestros jóvenes que ingresan a las festividades, a los eventos cívicos en las sindicaturas principalmente con el machete en el interior de sus pantalones y causan problemas”, dijo el Secretario de Seguridad

Durante Semana Santa, los centros ceremoniales aglomeran a miles de personas, el funcionario indicó que esta herramienta legal es indispensable para los operativos preventivos que se coordinarán con síndicos y comisariados, buscando evitar tragedias en días de fiesta.

Actualmente, el documento se encuentra bajo análisis de los regidores para definir los alcances jurídicos y garantizar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores del campo.