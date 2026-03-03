Define Gobernador Rocha al Carnaval de Angostura como dinámico e inclusivo

En un encuentro para celebrar las tradiciones de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañó al Alcalde Alberto “El Capy” Rivera, para presenciar el desfile de carros alegóricos del Carnaval Angostura 2026, denominado “Aventuras mágicas: un viaje al ritmo de fantasía”.

El Gobernador Rocha Moya junto a la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla y la presidenta del DIF municipal, Ana Gutiérrez, recorrió la ruta del desfile, saludando a los locales y algunos turistas.

“Me pareció muy bonito, muy dinámico, único e inclusivo. Está muy bien”, señaló, sobre el Carnaval, el mandatario estatal.

Los angosturenses presenciaron el desfile de carros alegóricos fue encabezado por Frida Zuley López, Reina del Carnaval de Angostura 2026, así como de su comitiva Britney Espinoza, Señorita Angostura; Valeria Mascareño, Reina de Juegos Florales, María de los Ángeles, Reina de INAPAM; Javier Villa, Rey de la Alegría y los representantes de la niñez Examar Salazar y Natalia Godoy.

El tradicional Carnaval de Angostura compuesto por más de 30 carros alegóricos y comparsas llenas de fantasía, finalizó con un nutrido contingente de jinetes y caballos bailadores, que engalanaron la fiesta carnestolenda, para el disfrute de las familias del municipio.