$!Definen obras del Faismun para sindicaturas de Ahome; apuestan por agua y drenaje

LOS MOCHIS._ Para definir el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), el Gobierno de Ahome acordó con los siete síndicos municipales priorizar proyectos enfocados en la introducción y mejora de servicios de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.
Durante una mesa de trabajo celebrada este martes, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, recolectó las propuestas de los representantes comunitarios con el fin de estructurar un plan de obra pública que impacte directamente en las zonas con mayor marginación.
Acompañado por Joaquín Páez Roiz, secretario de Bienestar municipal, y Cutberto Ríos Beltrán, secretario del Ayuntamiento, el Alcalde garantizó a los titulares de las sindicaturas Central, Topolobampo, Ahome, El Guayabo, El Carrizo, San Miguel e Higuera de Zaragoza que las peticiones ciudadanas serán el eje central del programa de inversión.
“Socializamos la información del Faismun, recibimos sus demandas prioritarias y afinamos el acuerdo de que vamos a regresar al campo para confirmar en equipo dichas obras”, detalló el Primer Edil sobre la estrategia operativa.
Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que el proyecto para abatir el rezago cuenta con el respaldo institucional de la Federación y del Estado, reconociendo el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobernador Rubén Rocha Moya para aterrizar este programa de bienestar en territorio ahomense.
Por su parte, los representantes de las comunidades validaron la apertura de la actual administración. María de Jesús Castro, titular de la Sindicatura Central, calificó el ejercicio de planeación conjunta como la ruta ideal para el Ayuntamiento.
“Vimos cómo atender a las comunidades más vulnerables y mis compañeros síndicos estamos muy agradecidos y contentos con el Alcalde Antonio Menéndez por darnos la confianza de que se atiendan las necesidades que la ciudadanía nos expone”, puntualizó Castro.