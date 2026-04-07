$!Definen obras del Faismun para sindicaturas de Ahome; apuestan por agua y drenaje

LOS MOCHIS._ Para definir el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), el Gobierno de Ahome acordó con los siete síndicos municipales priorizar proyectos enfocados en la introducción y mejora de servicios de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.

Durante una mesa de trabajo celebrada este martes, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, recolectó las propuestas de los representantes comunitarios con el fin de estructurar un plan de obra pública que impacte directamente en las zonas con mayor marginación.

Acompañado por Joaquín Páez Roiz, secretario de Bienestar municipal, y Cutberto Ríos Beltrán, secretario del Ayuntamiento, el Alcalde garantizó a los titulares de las sindicaturas Central, Topolobampo, Ahome, El Guayabo, El Carrizo, San Miguel e Higuera de Zaragoza que las peticiones ciudadanas serán el eje central del programa de inversión.