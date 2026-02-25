Definirán la próxima semana el nombramiento oficial para el Órgano Interno de Control en Ahome; perfilan a un hombre

LOS MOCHIS._ A principios de la semana entrante, el Ayuntamiento de Ahome dará a conocer de manera oficial a la persona que tomará las riendas del Órgano Interno de Control (OIC), una vez que concluya la etapa final de evaluación de los aspirantes.

María Luisa Gómez Lizárraga, Síndica Procuradora del municipio, informó que el proceso de selección se encuentra en sus últimos detalles, tras realizarse un análisis exhaustivo de los perfiles que atendieron la convocatoria pública.

Cuestionada sobre el tiempo que ha tomado esta designación, la funcionaria municipal justificó que la prioridad de la sindicatura fue tomar una decisión responsable y sin apresuramientos.

“Nos fuimos muy despacio precisamente para no equivocarnos. Y estamos haciendo ya los últimos detalles en esta selección para poder dar a conocer quién es el que nos represente”, explicó Gómez Lizárraga.

La funcionaria admitió que la deliberación ha sido compleja debido a la alta capacidad y experiencia demostrada por los participantes, lo que obligó a revisar con lupa cada propuesta. No obstante, al ser abordada sobre el género de quien asumirá la titularidad, adelantó que hay fuertes probabilidades de que el cargo sea ocupado por un varón.

“Posiblemente hombre. Sí. Ha sido difícil. Estamos en eso precisamente. Yo creo que sí”, indicó.

Finalmente, la Síndica Procuradora envió un mensaje de certeza a la ciudadanía, asegurando que el proceso de selección se ha llevado a cabo con total transparencia y en estricto apego a los lineamientos establecidos en dicha convocatoria.