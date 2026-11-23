La Presidenta Municipal Cecilia Ramírez Montoya consideró que lo más conveniente después de los hechos violentos registrados el viernes 20 de noviembre en Guasave era que los estudiantes permanecieran en sus casas, aunque señaló que la decisión sobre una posible suspensión de clases correspondía a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Informó que el sábado sostuvo comunicación con Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación, para analizar las condiciones de seguridad en el Municipio y determinar si era necesario emitir un comunicado para suspender las actividades escolares.

Explicó que, durante la conversación, la funcionaria estatal le preguntó cómo se encontraba Guasave, por lo que Ramírez Montoya compartió la información que tenía sobre la situación y le planteó sus preocupaciones respecto a la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

“Yo le dije, pues le hablé incluso para preguntarle porque pues ellos son los que nos tienen que dar la información verídica, ¿no? Cómo miran, si han visto algún signo de alarma que pudiera poner en riesgo a los niños o algo”, relató.

La Alcaldesa señaló que, aunque desde su perspectiva era preferible que los estudiantes no acudieran presencialmente a los planteles, la determinación debía tomarse desde la autoridad educativa, en coordinación con las familias y el Gobierno estatal.

“Para mí era mejor pues que ese día se mantuvieran los niños en sus casas, tomando en línea las universidades y la secundaria para ver este día, a ver cómo estaba y seguía tranquilo”, expresó.

Los hechos violentos comenzaron alrededor de las 19:00 horas del viernes, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en Guasavito y posteriormente en distintos sectores de Guasave, incluido el Malecón María del Rosario Espinoza.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó una agresión contra personal federal y pidió a la población permanecer resguardada y evitar circular por las vialidades. La jornada estuvo acompañada de bloqueos, vehículos incendiados y un operativo federal que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro.

Ramírez Montoya indicó que su intención era que las actividades escolares pudieran retomarse con normalidad una vez que se verificara que las condiciones de seguridad fueran adecuadas.

“Yo creo que ya podíamos tener una semana normal”, manifestó.