Alrededor de 100 vehículos vandalizados o incendiados dejaron los hechos violentos registrados el viernes 20 de noviembre en Guasave, informó la Alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya, quien señaló que el Ayuntamiento mantiene labores para retirar las unidades y liberar las vialidades afectadas.

La Presidenta Municipal explicó que el sábado 21 de noviembre comenzaron los trabajos para retirar los vehículos, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Bomberos, además del apoyo de particulares que facilitaron grúas para trasladar las unidades.

Indicó que, al momento de la entrevista, todavía permanecían alrededor de 15 vehículos a un costado de las carreteras, por lo que las autoridades continuaban con las labores de limpieza y liberación de espacios para facilitar el tránsito.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del viernes, cuando se reportaron enfrentamientos armados en distintos sectores de Guasave, entre ellos Guasavito y el Malecón María del Rosario Espinoza.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra personal federal y pidió a la población resguardarse y evitar circular por las vialidades.

La jornada de violencia ocurrió durante un operativo federal que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro.

También se reportaron bloqueos, vehículos incendiados y detonaciones en las inmediaciones del estadio Kuroda Park, donde fue suspendido el encuentro de béisbol entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán.

Ramírez Montoya relató que recibió los primeros reportes alrededor de las 19:00 horas, cuando el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan de Dios López Rubio, le informó sobre un enfrentamiento en la zona del malecón.

A partir de ese momento, dijo, se instruyó resguardar a las familias que se encontraban en espacios públicos, particularmente a los menores de edad.

Algunos fueron trasladados al Centro Cultural de Guasave, donde permanecieron bajo protección y recibieron atención.

“La indicación que él recibió fue de salvaguardar a las familias que estaban ahí de manera inmediata, porque había niños, muchos niños”, expresó.

También señaló que se ordenó resguardar dentro del estadio a las personas que se encontraban en el exterior, incluidos comerciantes, mientras que los asistentes al encuentro deportivo permanecieron dentro del inmueble ante el riesgo de salir.

La Alcaldesa reconoció que los acontecimientos alteraron la tranquilidad que, afirmó, había caracterizado al Municipio, aunque sostuvo que las autoridades han trabajado para recuperar las condiciones de seguridad y movilidad.

“Claro que se trastocó, creo que estábamos nosotros siendo un ejemplo de tranquilidad aquí en Guasave”, manifestó.

Añadió que realizó recorridos por el municipio para identificar las zonas afectadas y coordinar acciones con las autoridades estatales y federales. Aseguró que desde el sábado las condiciones se mantenían tranquilas.

Sobre la presencia de elementos militares y de otras corporaciones de seguridad en las calles, pidió a la población no interpretarla como un motivo de temor, sino como parte de las acciones para proteger a las familias.

“Yo creo que más que temor debe causar tranquilidad”, dijo.

Ramírez Montoya señaló que las fuerzas federales, estatales y municipales continuarán trabajando de manera coordinada hasta que se garantice la seguridad de la población.

“Tenemos toda la intención y toda la fe que se recupere la tranquilidad y que las familias guasavenses se sientan seguras en su municipio como lo habían estado”, expresó.

Llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar compartir información falsa que pueda generar alarma.

“No podemos estar compartiendo información falsa que cause pánico a la población, porque eso nos afecta, no nos beneficia para nada”, sostuvo.