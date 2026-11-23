LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome se encamina a un reacomodo en su estructura operativa, luego de que siete servidores públicos formalizaran su registro dentro del proceso interno de Morena para disputar distintas Coordinaciones Distritales Locales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con los datos del registro partidista, la eventual salida de estos perfiles obligará al Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, a reorganizar su equipo de trabajo y definir nuevos nombramientos.

Entre las dependencias que resultarían impactadas por estos movimientos se encuentran la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría del Bienestar, el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), la Dirección de Educación y el despacho de la Presidencia, además de otras oficinas de la comuna.