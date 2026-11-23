LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome se encamina a un reacomodo en su estructura operativa, luego de que siete servidores públicos formalizaran su registro dentro del proceso interno de Morena para disputar distintas Coordinaciones Distritales Locales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
De acuerdo con los datos del registro partidista, la eventual salida de estos perfiles obligará al Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, a reorganizar su equipo de trabajo y definir nuevos nombramientos.
Entre las dependencias que resultarían impactadas por estos movimientos se encuentran la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría del Bienestar, el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), la Dirección de Educación y el despacho de la Presidencia, además de otras oficinas de la comuna.
La relación de funcionarios inscritos en esta contienda interna está conformada por Isaías Zavala, Magali Herrera, Gloria Echavarría, María Teresa Flores, Cutberto Ríos Beltrán, Kiabeth Medellín y Joaquín Páez, quienes buscan competir en distintos distritos electorales locales.
Conforme a las disposiciones aplicables para este procedimiento, los siete aspirantes tendrán que separarse de sus actuales responsabilidades dentro del gobierno municipal para poder contender en el proceso interno del partido.
Este escenario ocurre mientras Morena avanza en la conformación de sus estructuras territoriales con miras al proceso electoral de 2027, quedando pendiente por definirse cómo se cubrirán las vacantes y quiénes asumirán la conducción de las siete dependencias en el Ayuntamiento de Ahome.