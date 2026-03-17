Denuncia diputado altas tarifas de vuelo a Los Mochis, previo a Semana Santa

A las puertas del periodo vacacional de Semana Santa, el diputado federal Mario Zamora Gastélum alzó la voz contra lo que calificó como tarifas abusivas en las rutas aéreas que conectan a Sinaloa, señalando que los precios desde la Ciudad de México hacia Los Mochis han escalado hasta los 8 mil pesos por un solo trayecto.

El legislador sinaloense lamentó que, a pesar de haber presentado un exhorto ante la Cámara de Diputados desde diciembre pasado, las autoridades federales han guardado silencio.

“Cuando solo hay una o muy pocas aerolíneas operando una ruta, los precios inevitablemente se elevan”, afirmó Zamora Gastélum.

En dicho documento, se exigía una revisión urgente a la regulación, supervisión y transparencia en la fijación de precios de las aerolíneas para proteger al consumidor, pero hasta la fecha no hay acciones concretas.

“Se acercan las vacaciones y muchas familias quieren viajar, pero se encuentran con boletos que en algunos casos superan los ocho mil pesos por persona en un solo trayecto. Eso simplemente no es razonable”, expresó.

Para el diputado, el costo de los boletos no guarda relación con la realidad operativa de las empresas.

Según estimaciones del comunicado, un vuelo típico en un Boeing 737-800 tiene un costo operativo por asiento que ronda entre los mil 100 y mil 600 pesos.

La diferencia con el precio final que pagan los pasajeros evidencia, según Zamora, la urgencia de mayor competencia y una vigilancia más estricta del mercado aéreo.

Hizo un llamado a otras aerolíneas para que volteen a ver el mercado de Los Mochis, donde existe demanda suficiente para nuevas operaciones.

“Quien vuela en esa ruta lo sabe: los aviones casi siempre salen llenos. Hay mercado y hay pasajeros. Lo que falta es competencia”, señaló.

Zamora Gastélum contrastó la situación de Sinaloa con la de estados como Chihuahua, Yucatán y Querétaro, donde se han implementado negociaciones directas, programas de promoción y esquemas de incentivos aeroportuarios para atraer nuevos vuelos y bajar los costos.

Mencionó el caso de Toluca, donde se aplicaron descuentos en tarifas aeroportuarias para incentivar la llegada de aerolíneas.

“Cuando se generan condiciones para que lleguen más aerolíneas, aumenta la competencia y los precios tienden a bajar”, explicó.

También compartió que el encarecimiento del transporte aéreo golpea directamente la economía del estado, limitando el movimiento de empresarios, estudiantes y turistas.

El legislador advirtió que, ante los retos actuales de seguridad que enfrenta la región, garantizar una conectividad aérea accesible es fundamental para mantener viva la actividad económica y turística de Sinaloa.

Ante este escenario, Zamora reiteró su exigencia para que el Gobierno Federal explique qué medidas tomará para frenar el encarecimiento de un servicio que se ha vuelto prohibitivo para miles de usuarios.

“El transporte aéreo no puede convertirse en un lujo. Es una herramienta fundamental para la conectividad del país y para el desarrollo de las regiones”, concluyó.